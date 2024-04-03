Taylor Swift milyarderler listesinde dünyanın en zenginleri arasına katıldı
ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in serveti, 2023'ün son aylarında 1 milyar doları geçmişti. Forbes Dünya Milyarderler Listesi'ne girmesiyle Swift'in milyarderliği onaylanmış oldu. Sinema, müzik ve spor dünyasından kişilerin yer aldığı ünlü milyarderler listesinin ilk sırasında yönetmen ve yapımcı George Lucas yer alıyor
Grammy Ödüllü şarkıcı Taylor Swift, 2023'ü maddi ve manevi anlamda kazançlı bir şekilde kapatmış ve Time Dergisi tarafından da 'Yılın Kişisi' seçilmişti. Servetine, servet katmaya devam eden 34 yaşındaki şarkıcı, bu sefer de dünyanın en zengin insanları arasında yer aldı.
BBC'nin haberine göre; ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, 1.1 milyar dolar ile ilk kez Forbes Dünya Milyarderler Listesi'ne girerken, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin yaratıcısı Sam Altman da 1 milyar dolarla listede yer aldı.
Taylor Swift, bu yılki Grammy Ödülleri'ne damgasını vurarak 'Yılın Albümü' ödülünü 4 kez kazanan ilk sanatçı oldu. Swift'in albümü '1989', aynı zamanda geçen yılın en çok satan plak albümü oldu.
(Taylor Swift ve sevgilisi Travis Kelce)
Taylor Swift'in etkisi öylesine derin ki, sevgilisi olan Amerikan futbolcusu Travis Kelce'in maçlarına gitmesi bile NFL izlenme rakamlarını yükseltti.
Elon Musk
Dünyanın en zengin 10 kişisiden 8'i ABD vatandaşı. O 8 kişiden 6'sı servetini teknoloji sektörlerinden kazandı.
Lüks mallar devi Bernard Arnault ve ailesi, tahmini 233 milyar dolarlık servetleriyle listenin başında yer aldı.
Tesla ve X'in sahibi Elon Musk, 195 milyar dolarlık tahmini net değeriyle listede ikinci sırada yer alıyor.
Onu üçüncü sırada 194 milyar dolar ile Amazon'un sahibi Jeff Bezos takip ediyor.
Magic Johnson
Elon Musk'ın serveti geçen yıla göre % 8 arttı. Ne var ki Musk'ın serveti Kasım 2021'de 300 milyar dolardı. Ve Elon Musk, 300 milyar dolarlık servete sahip ilk kişi olmuştu.
Forbes'un listesine ayrıca 1.2 milyar dolarlık servetiyle basketbol efsanesi Magic Johnson ve 1.2 milyar dolarlık servetiyle TV yapımcısı Dick Wolf da katıldı.
George Lucas
Forbes 2024'ün ünlü milyarderleri ise şu şekilde;
1. George Lucas (5.5 milyar dolar)
2. Steven Spielberg (4.8 milyar dolar)
3. Michael Jordan (3.2 milyar dolar)
4. Oprah Winfrey (2.8 milyar dolar)
5. Jay-Z (2.5 milyar dolar)
6. Kim Kardashian (1.7 milyar dolar)
7. Peter Jackson (1.5 milyar dolar)
8. Tyler Perry (1.4 milyar dolar)
9. Rihanna (1.4 milyar dolar)
10. Tiger Woods (1.3 milyar dolar)
11. LeBron James (1.2 milyar dolar)
12. Magic Johnson (1.2 milyar dolar)
13. Dick Wolf (1.2 milyar dolar)
14. Taylor Swift (1.1 milyar dolar)