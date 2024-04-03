Magic Johnson

Elon Musk'ın serveti geçen yıla göre % 8 arttı. Ne var ki Musk'ın serveti Kasım 2021'de 300 milyar dolardı. Ve Elon Musk, 300 milyar dolarlık servete sahip ilk kişi olmuştu.

Forbes'un listesine ayrıca 1.2 milyar dolarlık servetiyle basketbol efsanesi Magic Johnson ve 1.2 milyar dolarlık servetiyle TV yapımcısı Dick Wolf da katıldı.