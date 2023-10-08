Taylor Swift'in oyunculuğu yıllar önce beğenilmedi ama yeni filmi rekor kırdı
Taylor Swift'in turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour'un biletlerinin ön satışından elde edilen gelir, 24 saat dolmadan 100 milyon doları aşarak bu alanda rekor kırdı. Film, gösterime 8.500 salonda girecek olmasıyla da rekor kıracak. Haftanın Portesi'nin bu bölümünde filmi bu kadar ilgi gören Swift'in kim olduğunu, servetinin Süper Lig'deki kaç yüz futbolcunun toplam değerinden daha fazla olduğunu okuyacaksınız
24 SAAT DOLMADAN AMORTİ ETTİ
Martta yapılan açıklamada; Taylor Swift'in yeni filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour'un maliyetinin 100 milyon dolar olduğu belirtildi.
İki gün önce 'Taylor Swift: The Eras Tour'un ön satışa çıkarılan biletlerinin geliri, 24 saat dolmadan 100 milyon doları aştı. Böylelikle film, gösterime girmeden bir hafta önce harcanan parayı amorti etmiş oldu.
SESSİZ KALMASIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ
Peki Taylor Swift kimdir? Filmine neden bu kadar çok ilgi gösteriliyor? Taylor Swift, kazandığı ödüllerle, bağışlarıyla her zaman ön planda olan bir şarkıcı. Hayli geniş bir hayran kitlesi olan Swift, zaman zaman siyasi konularda sessiz kalmasıyla eleştirildi. Bu sessizliğini 2018'de bozarak Demokratları destekleyip hayranlarını oy vermeye çağırdı.
DONALD TRUMP'IN BAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ
Taylor Swift, siyasi sessizliğini bozmasının nedeni olarak da Donald Trump'ın başkanlığı olduğunu söyledi: Bir country müzisyeni olarak bana her zaman siyasetten uzak durmanın daha iyi olduğu söylendi. Trump'ın başkanlığı beni bu konuya eğilip kendimi eğitmeye zorladı. Kendimi hükümet, başkanlık ve siyaset hakkında erkek arkadaşımla konuşurken buldum, o da beni açıkça konuşmam için destekledi.
OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI AMA...
13 Aralık 1989'da Pensilvanya'da doğan Taylor Swift'in babası Scott Swift; bir hayli varlıklı bir mali danışman, annesi Andrea Swift ise ise ev hanımı.
9 yaşındayken oyunculuğa yönelen Taylor Swift, eğitim almak üzere New York'a gitti. Birkaç yıl boyunca eğitim olan Swift, hiçbir seçmeye kabul edilmeyince country müziğe yöneldi. Hafta sonlarını yerel festivallerde, kafelerde, fuarlarda, karaoke yarışmalarında, izci toplantılarında ve hastanelerde şarkı söyleyerek geçiren Taylor Swift, yerel yetenek yarışmasında 'Big Deal' adlı şarkıyla birinci oldu. Bunun sonucunda Charlie Daniels'ın konserinde ön şarkıcı olarak sahneye çıkma hakkı kazandı.
TAYLOR SWIFT ALBÜMLERİ
• Taylor Swift (2006)
• Fearless (2008)
• Speak Now (2010)
• Red (2012)
• 1989 (2014)
• Reputation (2017)
• Lover (2019)
• Folklore (2020)
• Evermore (2020)
• Midnights (2022)
DEMOLARI BEĞENİLMEDİ
Hayallerini gerçekleştirebilmek için Nashville'a gitmesi gerektiğine karar veren Taylor Swift, Dolly Parton ile Dixie Chicks'in şarkılarını yorumladığı demoları plak şirketlerine verdi. Ancak o şirketler, demoları beğenmediği için albüm yapmayı kabul etmedi.
BAŞINI ÖNE EĞİP PES ETMEDİ
Taylor Swift, başını önüne eğip "Benden bu kadar" deyip pes etmek yerine kabul edilmeyişini hayallerine ulaşabilmek için farklı olmanın bir yolunu bulması gerektiğine yönelik bir kamçı olarak yorumladı. Bir bilgisayar tamircisinden gitar çalmayı öğrenen Swift, daha sonra şarkı yapmasının ne kadar gerekli olduğunu keşfederek 'Lucky You'yu 12 yaşındayken yazdı. Ki aslında bu konuda yetenekli olduğunu ulusal bir şiir yarışması için yazdığı 'Monster in My Closet' ile birinci olarak gözler önüne sermişti.
* Taylor Swift, gitardan sonra; piyano, ukulele ve banjo çalmasını öğrendi.
İLK SÖZLEŞMESİNİ 14 YAŞINDA İMZALADI
Geriye başarılı bir menajerle çalışma kalmıştı. Dan Dymtrow ile çalışmaya başlayan Taylor Swift, daha önce kendisini kabul etmeyen plak şirketlerinin dikkatini çekmeye başladı. RCA Records ile yaptığı anlaşmayla profesyonel kariyerine henüz 14 yaşındayken başladı.
TAYLOR SWIFT ÖDÜLLERİ
• Grammy Ödülü… 11
• CMA Ödülü… 7
• ACM Ödülü… 6
• BMI Ödülü… 13
* Çeşitli kurum, kuruluş, dergi, TV’ler tarafından toplam, 675 ödüle layık görüldü.
'DEHA' OLARAK TANIMLANDI
Taylor Swift'ın adı 2006'dan itibaren ABD'de bir hayli duyulmaya başlandı. The New York Times, Swift'in çalışmalarını 'Şahaser', New Yorker ise 'deha' olarak yorumladı.
Bu tarihten sonra müzik listelerinde ilk sıralara yükselmesi ve yılın en çok satan albümlerine imza atmasıyla Taylor Swift'in şöhreti, ABD'nin sınırlarını aşmaya başladı.
Ardından yüksek prestijli ödüllerle kariyerini ışıltılı bir hale getiren Taylor Swift, 2009 - 2010 arasında çıktığı ilk turnesinde 38 eyaletteki 52 şehirde konser vererek büyük bir başarıya imza attı.
* Bugüne kadar adı hiçbir skandala karışmayan Taylor Swift, 'Billboard 200 Listesi'nde 10 hafta boyunca ilk sırada yer almayı başardı.
TAYLOR SWIFT TURNELERİ
• Fearless Tour (2009 - 2010)
• Speak Now World Tour (2011 - 2012)
• Red Tour (2013)
• The 1989 World Tour (2015)
• Reputation Stadium Tour (2018)
• The Eras Tour (2023 - 2024)
'Valentine’s Day'
OYUNCULUK HAYALİNİ 'SEVGİLİLER GÜNÜ' İLE GERÇEKLEŞTİRDİ
2010'da kariyerine yeni bir pencere açan Taylor Swift, deneme çekimlerine kabul edilmeyerek gerçekleştiremediği oyunculuk hayalini 'Valentine’s Day' ile gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Her ne kadar başka filmlerde de rol alsa Swift'in ana dalı her zaman müzik oldu.
FİLMLERİ
• Valentine’s Day (2010)
Hasılat… 216.528.528 dolar
• The Giver (2014)
Hasılat… 66.980.456 dolar
• Cats (2019)
Hasılat… 75.558.925 dolar
• Miss Americana (Belgesel / 2020)
Hasılat… Dijital Platformda Yayınlandı
• Folklore: The Long Pond Studio Sessions (Belgesel /2020)
Hasılat… Dijital Platformda Yayınlandı
• Amsterdam (2022)
Hasılat… 31.245.810 dolar
SERVETİNİ YÜZDE 4 BİN ARTIRDI
2008'den itibaren yüksek miktarlarda para kazanmaya başlayan Taylor Swift, bağışlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Swift, 2009'da 18 milyon dolarlık servete sahipti. Servetini, 13 yılda yüzde 4 bin artırarak 740 milyon dolara ulaştırdı.
SERVETİ, 368 FUTBOLCUNUN TOPLAM DEĞERİNE EŞİT
• 2009... 18 milyon dolar
• 2022... 740 milyon dolar (Servetinin 92 milyon dolarını 2022'de kazandı. Bu alanda en çok kazanan ünlüler arasında 9'uncu sırada yer aldı.)
* Taylor Swift'in serveti, Süper Lig'deki 607 futbolcudan 368'inin toplam değerine eşit.
Kanye West
2022 İTİBARIYLA EN ZENGİN MÜZİSYENLER
• Kanye West… 1 milyar 800 milyon dolar
• Rihanna… 1 milyar 700 milyon dolar
• Jay Z… 1 milyar 400 milyon dolar
• Andrew Lloyd Webber… 1 milyar 200 milyon dolar
• Paul McCartney… 1 milyar 80 milyon dolar
TAYLOR SWIFT BAĞIŞLARI
2008
• Iowa'daki su taşkınları için; 100 bin dolar
2009
• Çeşitli okullara; 250 bin dolar
• Reading Halk Kütüphanesi'ne; 6 bin kitap
• Nashville Halk Kütüphanesi'ne; 14 bin kitap
2010
•Tennessee su taşkınları için; 500 bin dolar
• Nashville'daki Hendersonville Lisesi'ne konferans salonlarını yenilemeleri için; 75 bin dolar
2011
• St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne; 25 bin dolar
• Hortum mağdurlarına için; 750 bin dolar
2012
• Nashville'daki Country Music Hall of Fame and Museum'ın inşa edeceği yeni eğitim merkezi için; 4 milyon dolar
• 6 üniversiteye; 60 bin dolar
2014
• V Foundation for Cancer Researc'e; 100 bin dolar
• Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne; 50 bin dolar
2015
• New York’taki okullara; 25 bin kitap
• New York Eğitim Dairesi'ne; 50 bin dolar
2016
• Louisiana su taşkınları için; 1 milyon dolar
• Dolly Parton Yangın Fonu’na; 100 bin dolar
2018
• Time's Up hareketine; 100 bin dolar
2019
• Tennessee Equality Project’e; 113 bin dolar
REKOR SALON SAYISI
Gösterime 13 Ekim'de girecek olan 'Taylor Swift: The Eras Tour', ünlü şarkıcının dünya turnesinde bir fenomene dönüştüğü başarısını anlatıyor. Film, izleyiciyle 100 ülkede yaklaşık 8.500 salonda buluşacak.
'BARBIE'DEN 4 BİN SALON DAHA FAZLA
'Taylor Swift: The Eras Tour'un biletlerinin ön satışta 100 milyon doları aşması, bu alanda bir rekor... Filmin rekor sahibi olduğu bir başka alan ise gösterime gireceği salon sayısı. Yaklaşık 8.500 salon...
Ne kadar çok olduğunu 2023'te yüksek hasılatlara ulaşan filmlerin gösterime girdiği salon sayısıyla kıyaslayarak daha iyi anlayabiliriz.
• Spider-Man: Across the Spider-Verse... 4.332 (689.935.201 dolar)
• Barbie... 4.243 (1.434.427.551 dolar)
• Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One... 4.327 (567.535.383 dolar)
• Fast X... 4.046 (704.709.660 dolar)
• John Wick: Chapter 4... 3.855 (430.581.438 dolar)
Taylor Swift ile Matty Healy, Haziran 2023'te 33 günlük ilişkilerini sonlandırdı.
Taylor Swift'in özel hayatına bakacak olursak;
SEVGİLİLERİ
• Jake Gyllenhaal... Oyuncu
• Calvin Harris... DJ
• Tom Hiddleston... Oyuncu
• Harry Styles... Şarkıcı
• John Mayer... Şarkıcı
• Tom Alwyn... Oyuncu
• Matty Healy... Şarkıcı
Fotoğraflar... Depophotos