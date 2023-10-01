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        Haberler Magazin Geleceği kurtarmak için geçmişten geldiler

        Geleceği kurtarmak için geçmişten geldiler

        Geçmişten iki film, sinemanın geleceğini kurtarmak için günümüze geldi. Film azlığı, buna bağlı olarak gişelerin düşüklüğü nedeniyle 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Harry Potter'ı 20 yıl sonra gösterime çıkardı. Her iki serinin filmleri de yüksek izleyici sayılarına ulaşarak birçok yeni filmi geride bıraktı

        Mehmet Çalışkan
        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 01.10.2023 - 00:00 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:00
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        • Patlamış mısır tartışması, pandemi ve dijital platformların etkisiyle son 5 yılda başına gelmedik kalmayan Türk sinemasında film üretiminin bir hayli azalmasının sonuçları, gişeleri olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.
        • Yeni sinema sezonu eylülde başladı. Başladı başlamasına ama pek de iyi başlamadı. Sinema sezonu, eylül gişelerinden hiç de memnun kalmadı.
        • Film azlığı, buna bağlı olarak gişelerin düşüklüğü nedeniyle 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Harry Potter'ı 20 yıl sonra gösterime çıkardı. Her iki serinin filmleri de yüksek izleyici sayılarına ulaşarak yeni filmleri geride bıraktı.

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        2023…
        • 1 - 7 EYLÜL
        Film Sayısı… 53
        İzleyici Sayısı… 288.687

        • 8 - 14 EYLÜL
        Film Sayısı… 59
        İzleyici Sayısı… 274.637

        • 15 - 21 EYÜL
        Film Sayısı… 58
        İzleyici Sayısı… 305.477

        • 22 - 28 EYLÜL
        Film Sayısı… 61
        İzleyici Sayısı… 334.665

        * TOPLAM… 1.203.466

        3

        İzleyici sayısı az olunca, film dağıtımcıları, gişeleri hareketlendirme adına yabancı iki seriyi 20 yıl öncesinden günümüze taşıdı; 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Harry Potter'...

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        • Yüzüklerin Efendisi: Kral'ın Dönüşü… 32.592
        • Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği… 32.219
        • Yüzüklerin Efendisi: İki Kule… 30.738
        TOPLAM... 95.549

        5

        Serinin 3 filminin toplam izleyici sayısı, tüm izleyici sayısının yüzde 28'ine tekabül ediyor. Bir başka ifadeyle sinemaya giden her 100 kişiden 28 kişi, 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden bir film izlemeyi tercih etti.

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        'Harry Potter'a gelince; serinin 3 filminin toplam izleyici sayısı, tüm izleyici sayısının yüzde 12'si...

        • Harry Potter ve Azkaban Tutsağı… 49.359
        • Harry Potter ve Sırlar Odası… 34.277
        • Harry Potter ve Felsefe Taşı… 27.387
        TOPLAM... 111.023

        7

        Eylül 2023'teki izleyici sayısını, bir önceki aya, 2022'nin Eylül ayına ve pandemi öncesindeki 2019'un Eylül ayının izleyici sayılarına kıyaslayacak olursak...

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        • AĞUSTOS 2023… 1.895.908
        Eylül 2023'te; yüzde 36.52 azalma.

        9

        • EYLÜL 2022… 1.279.400
        Eylül 2023'te; yüzde 5.93 azalma.

        10

        • EYLÜL 2019… 1.904.094
        Eylül 2023'te; yüzde 36.79 azalma.

        11

        Genel duruma bakacak olursak; 2023'ün ilk 39 haftasında toplam izleyici sayısı, 22.603.548 kişye ulaştı. 2022'nin aynı döneminde ise izleyici sayısı, 27.466.739 olmuştu.
        Yüzde 17.7 azalma söz konusu...

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        Eylül 2023'te sinemaya olan ilginin azaldığının bir başka göstergesini aksiyon fimlerinin ünlü oyuncularının rol aldığı, 'Cehennem Melekleri 4'ün 70.561 kişilik bir haftalık gişesiyle de ölçmek mümkün.

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        'Cehennem Melekleri 4', serinin en az açılışına sahip oldu. Sylvester Stallone, Jason Statham ve Antonio Banderas'ın başrollerini paylaştığı film, 9 yıl önceki üçüncü filmden yaklaşık eksi 110 bin kişilik açılış yaptı.

        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        #yüzüklerin efendisi
        #Harry Potter
        #Sylevester Stallone
        #haftanın portresi
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