Karun Hazinesi için günümüz parasıyla yaklaşık 3 milyar lira ödedik

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Bir hayli zengin kişilerin servetlerinin büyüklüğünü ifade etmek için “Karun kadar zengin” deriz.

Peki Karun kimdi?

M.Ö 560 – M.Ö 546 arasında hüküm süren, asıl adı Kroisos olan Lidya Kralı Karun, Antik çağın bilinen en zengin kralıydı.

Kral Karun’un bir hayli zengin olması, paranın kendisinden yaklaşık bir yüz yıl önce ataları tarafından icat edilmiş olmasıyla oldukça ironik.

Kral Kroisos'un adının 'Karun' olarak bilinmesinin nedeni Arap, Yahudi ve Pers mitolojilerinde kendisinden bu şekilde söz edilmesi.

Kral Karun, tarihe hükümdarlığı döneminde kendi adına özel ilk parayı bastırması, paralı ordu sistemini kurmasıyla geçti. Elbette konu; para ve ordu olunca, çevredeki birçok krallık üzerinde hâkimiyet kurması fazla uzun sürmedi. Lidya Krallığı, Kral Karun ile en parlak dönemlerinden birini yaşadı.

Kral Karun hakkındaki rivayetlerden biri şu; bir gün, her tuttuğunun altın olması için ilâhlara yalvarır. Bu dileği kabul edilince mutluluğa erişeceğini sanır. Dileği gerçekleşir. Her tuttuğu altın olan Karun, yine de aradığı mutluluğu bulamaz.

Her ne kadar büyük zenginliğe sahip olsa da Lidya Krallığı Kral Karun'un döneminde tarihten silindi.

Şöyle; hem batıda hem de doğuda topraklarını genişleten Lidya Krallığı, M.Ö 549'da Babilliler, Mısır ve Sparta ile Pers İmparatorluğuna karşı ittifak kurarak savaş açtı. Kapadokya'ya saldıran Kral Karun, Pers kuvvetleriyle M.Ö 547'de Pteria Muharebesi'nde karşılaştı ancak savaş alanında iki taraf da kesin bir sonuç elde edemedi. Kral Karun, ittifak kurduğu krallıklardan beklediği yardım gelmeyince başkent Sard'a geri çekildi. Pers ordusu, Lidya ordusunu takip etti. İki ordu, Thymbra Muharebesi’nde karşılaştı. Savaşı kazanan Pers ordusu, Lidya topraklarını ele geçirdi.

Böylelikle zenginlik içinde yüzen Kral Karun, Lidya Krallığı'nın son kralı oldu. Kral Karun'dan geriye birlikte gömüldüğü, 2512 yıl sonra hırsızlar tarafından gün ışığına çıkarılan paha biçilemeyen hazineleri kaldı.

Bu arada Kral Karun'un dini kaynaklarda geçen Karun ile bir ilgisi bulunmuyor. Zira iki Karun arasında yaklaşık bin yıllık zaman farkı bulunuyor.