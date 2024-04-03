Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
beIN Trio ekibi, Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte Trio'nun yorumları...
GOLDE FAUL VAR MI?
Dakika 12: Galatasaray'ın attığı golde faul var mı?
Bülent Yıldırım: Top yandan gelirken yer alma mücadelesi hem Mauro Icardi'nin hem Abdülkerim'in rakipleriyle mücadelesi var. Gol temiz.
Bahattin Duran: Icardi ve Abdülkerim'in hafif itmeleri var. Bu itmeler faulü gerektirmez.
Deniz Çoban: Gol temiz.
PENALTI GEREKİR Mİ?
Dakika 15: Penaltı gerekecek bir ihlal var mı?
Bahattin Duran: Kapalı kola geliyor. Kolu doğal konumda. Bu pozisyonun devam etme kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Hiçbir şüphe yok. Kapalı kola geliyor.
SARI KART YETERLİ Mİ?
Dakika 22: Mertens'in müdahalesinde faul kararı yeterli mi, kart olur mu?
Bülent Yıldırım: İstemsiz kazara ayağa basma değil. Takip esnasında ayağa basılan kontrolsüz basma, sarı kart.
Bahattin Duran: Mertens'in topla oynama şansı hiç yok. Ayağını uzatması normal bir harekte değil. Bu hareket sarı kart. Çok net.
Deniz Çoban: Ali Şansalan açısından çok net ihlalse sarı kartı vermeli.
PENALTI KARARI GEREKİR Mİ?
Dakika 22: Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Barış Alper elini rakibinin sırtına koyuyor. Elini koyduktan sonra net bir itmesi yok. Bu itme değil, penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Fotoğraf olarak dondurunca penaltı ama etkili bir itme değil. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Bu pozisyonu yorumlarken 'bence' diyoruz. 'Bence' dediğimiz anda VAR'ın hiçbir ilgisi yok, konuşulmaz. Penaltı verilmemesini doğru buldum.
MERTENS'E SARI KART GEREKİR Mİ?
Mertens'in yaptığı harekete sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: İhlal, önde kapalı, blokta, orta alanda ölü bir alanda oluyor. Taktik faulden bahsedemeyiz. Hakem pozisyona yakın. Mertens, topa uzansa da gecikmiş bir darbe var. Biraz daha hızlı olsa, biraz daha kontrolsüzlük içerse yüzde yüz sarı kart diyeceğim. Bu haliyle hakemin takdir alanında. Sarı kart da verse kabul ederiz, sarı vermemenin de gerekçeleri var.
Bahattin Duran: Bir önceki Mertens pozisyonunda kart çıkmadı. Anlayamadığı için uyarmadı da. Üst üste oldu. İki tane sarı kart olabilecek, ilki net, bu tartışılır. Onda çıkmıyorsa bunda çıkmalıydı.
Deniz Çoban: Tek başına sarı kart bu pozisyon. Kayıyor, top yok ve sınırlı bir kayma da değil. Oyuncuyu düşürene kadar süpürüyor. Göstermeyen hakemi de eleştirmem. Öbürünü göstermeyip üzerine bunu da göstermeyince eleştiririm.
PENALTI VERİLMELİ MİYDİ?
Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Top Barış Alper'in dizine geliyor. Hiçbir şekilde eline temas etmiyor. Dizinin üstünden top devam ediyor.
Deniz Çoban: Top dizine geliyor.
Bülent Yıldırım: Penaltı değil. Barış Alper'in eline hiç temas etmiyor top. Dizine düşüyor top. Kolunu çekiyor.
ÖMER FARUK'UN SARI KARTI DOĞRU MU?
Ömer Faruk Beyaz'ın sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem çok emin değil, kart konusunda zamanlamalarını biliyorum. Ali Şansalan, doğru zamanda uzatmadan sarı kartı veren bir hakem tip. Salt fotoğraftan bakarsanız kırmızı kart görünür. Her açı, her sekans, her yaklaşım çok önemli. Kerem de alttan kayarak topa uzandığı için Ömer'in geç kalan ayağı kontrolsüz bir şekilde Kerem Demirbay'a bastı. Buradan kırmızı çıkmaz, sarı kart. Kart çok geç geldi. Bir kontrol sonucunda gelen bir bilgi mi, günahlarını alamam. Gecikmiş de olsa doğru bir sarı kart.
Bahattin Duran: Maç içinde de birkaç defa Aleks'in mikrofununda bir sorun oldu. Benim için açık ve net bir sarı kart. Ali Şansalan'ın kendi tespit edip anında sarı kartı göstermesi daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Teknik kararla ilgili yorumlarınıza katılıyorum. Değişik yorumlara fırsat vermemek adına sarı kart prosedürünü doğru uygulamak gerekir. Bu kadar gecikmeli göstermesini eleştiriyorum.
ZIYECH'E KART GEREKİR Mİİ?
Ziyech'in yaptığı faulde sarı kart vermek gerekir mi?
Bahattin Duran: Fazlası olabilir. Neden? Bakalım. Ziyech, rakibini görüyor ve ayağını daha fazla açıyor. Yaptığı kontrolsüz basmaysa sarı kart verir. Pozisyon almasını engellediğini düşünüyorsa hakem sadece faul verir. Ziyech'in ayağı doğal olmayan şekilde açık, sarı kart daha doğru olurdu.
Bülent Yıldırım: Ziyech, sağ adımını genişleterek Ghoulam'ın ayağına basıyor. Futbol böyle oynanmaz. Kazara temas değil. Net sarı kart.
Deniz Çoban: Ayağını çok gereksiz açıyor ve rakibinin ayağın basıyor. Sarı kart gerekirdi.
ZAHA'NIN FAULÜ DOĞRU MU?
Zaha, Kerim Alıcı'ya faul yapıyor, faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Temasıyla hem baldırı hem adımlamayı bozdu, Kerim'i düşürdü. Bu pozisyon net faul.
Bahattin Duran: Bence Zaha'nın eliyle yaptığı müdahale yok ama o kadar yakın takip ediyor ki rakibini ayağı, dizi Hataylı oyuncuya çarpıp bozuyor. Pozisyon sonlandıktan sonra düdüğü çalsa daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Faul kararı doğru.
GOLÜN İPTALİ DOĞRU MU?
Hatayspor'un golünde ofsayt kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Ofsayt olmasa faul kararı yoktu. Taçtan ofsayt olmaz. Burada 19 numaralı oyuncunun vurduğu kafa vuruşu Muslera'dan dönecek ve şu anda ofsayt pozisyonunda olan 10 numaralı oyuncuya gelecek. Bu pozisyon ofsayt. VAR incelemesi sonrası ofsayt verildi. Ancak, bence çok uzun sürdü.
Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru. Bahattin güzel izah etti. Golün iptal kararı doğru.
PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALMALI MIYDI?
Dakika 65: Zaha'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Hakemden doğru değerlendirme. Kerim, rakibi geçtikten sonra ceza alanı dışında onu durdurmak için tutmaya çalıştı, başaramadı, Zaha kurtulu. Zaha ceza alanı içine girip sağa döndü, Kerim kendini frenledi, Zaha kendini bıraktı. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Penaltı söz konusu değil. Devam kararı doğru. Hiçbir temas yok.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.