ÖMER FARUK'UN SARI KARTI DOĞRU MU?

Ömer Faruk Beyaz'ın sarı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem çok emin değil, kart konusunda zamanlamalarını biliyorum. Ali Şansalan, doğru zamanda uzatmadan sarı kartı veren bir hakem tip. Salt fotoğraftan bakarsanız kırmızı kart görünür. Her açı, her sekans, her yaklaşım çok önemli. Kerem de alttan kayarak topa uzandığı için Ömer'in geç kalan ayağı kontrolsüz bir şekilde Kerem Demirbay'a bastı. Buradan kırmızı çıkmaz, sarı kart. Kart çok geç geldi. Bir kontrol sonucunda gelen bir bilgi mi, günahlarını alamam. Gecikmiş de olsa doğru bir sarı kart.

Bahattin Duran: Maç içinde de birkaç defa Aleks'in mikrofununda bir sorun oldu. Benim için açık ve net bir sarı kart. Ali Şansalan'ın kendi tespit edip anında sarı kartı göstermesi daha doğru olurdu.

Deniz Çoban: Teknik kararla ilgili yorumlarınıza katılıyorum. Değişik yorumlara fırsat vermemek adına sarı kart prosedürünü doğru uygulamak gerekir. Bu kadar gecikmeli göstermesini eleştiriyorum.