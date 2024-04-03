Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
Antalya'nın Serik ilçesinde komşusu, 43 yaşındaki Şehmus Löklök'ü çıkan kavgada kalbinden bıçaklayıp öldüren 35 yaşındaki Hasan Basri Yağız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yağız ilk ifadesinde kendisine küfrettiği gerekçesiyle Löklök'ü bıçakladığını söyledi
Antalya'da tüyler ürperten olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1158 Sokak'ta, dün saat 18.30 sıralarında komşu iki aile arasında yaşandı.
BIÇAĞI KOMŞUSUNUN KALBİNE SAPLADI
DHA'da yer alan habere göre iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Basri Yağız (35), yanındaki bıçakla Şehmus Löklök'e (43) saldırıp, kalbinden bıçakladı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbarla adrese sevk edilen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Löklök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ZANLI VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
ŞehmusLöklök'ün cenazesi morga konuldu. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ile kardeşi C.Y.'yi gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis merkezinde işlemleri tamamlanan C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
"KÜFÜR ETTİĞİNİ" İDDİA ETTİ
Cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ise ifadesinde, Şehmus Löklök'ün kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi. Yağız, işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.
3 YIL ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER
Demirci Hasan Basri Yağız ile hurdacı Şehmus Löklök'ün yaklaşık 3 yıl önce de kavga ettiği; o günden bu yana da zaman zaman tartıştıkları öğrenildi. Şehmus Löklök'ün cenazesinin, işlemlerin ardından Hatay'da defnedileceği belirtildi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Hasan Basri Yağız, tutuklandı.