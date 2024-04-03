Antalya'da tüyler ürperten olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1158 Sokak'ta, dün saat 18.30 sıralarında komşu iki aile arasında yaşandı.

DHA'da yer alan habere göre iki komşu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Basri Yağız (35), yanındaki bıçakla Şehmus Löklök'e (43) saldırıp, kalbinden bıçakladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"KÜFÜR ETTİĞİNİ" İDDİA ETTİ

Cinayet şüphelisi Hasan Basri Yağız ise ifadesinde, Şehmus Löklök'ün kendisine küfrettiğini, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söyledi. Yağız, işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne sevk edildi.

3 YIL ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER

Demirci Hasan Basri Yağız ile hurdacı Şehmus Löklök'ün yaklaşık 3 yıl önce de kavga ettiği; o günden bu yana da zaman zaman tartıştıkları öğrenildi. Şehmus Löklök'ün cenazesinin, işlemlerin ardından Hatay'da defnedileceği belirtildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Hasan Basri Yağız, tutuklandı.