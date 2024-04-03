Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tayvan deprem 2024 son durum: 25 yılın en büyük depremi: Tayvan peş peşe depremlerle sallandı!

        25 yılın en büyük depremi: Tayvan peş peşe depremlerle sallandı!

        Tayvan'ın doğu kıyısında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, yetkililer bunun son 25 yılda yaşanan en güçlü deprem olduğunu söyledi. 20 dakika içinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken, ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:29 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tayvan'ın doğu kıyısında 7,4 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya yedi kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı.

        2

        Depremin ardından kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü merkez üssüne en yakın şehir olan Hualien'de çok sayıda binanın çöktü.

        3

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

        4

        Bunun 25 yıl içinde Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğu belirtilirken, sarsıntılar Tayvan'ın dağlık iç kesimlerinde de hissedildi.

        5

        Başkent Taipei'de görüntülerde binaların sallantılı ve şiddetli bir şekilde görüldü.

        6

        Depremin ardından Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı, ilerleyen saatlerde Japonya tsunami uyarısını kaldırdığını bildirdi.

        7

        Eylül 1999'da Tayvan'da 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin bina yıkılmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Tayvan
        #deprem son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        "Hataya yer yok!"
        "Hataya yer yok!"
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!