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        Haberler Gündem Güncel Van Büyükşehir Belediye başkanlığı kararına DEM Parti'den itiraz - Son dakika haberi

        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz

        YSK'nın Van Büyükşehir Belediye başkanlığı kararına DEM Parti bugün itirazda bulundu. Seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine mazbatanın ikinci sıradaki AK Partili aday Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına karşı kentte çıkan olaylar bugün de devam etti. CHP'nin bir heyet gönderdiği kentte bugün de TİP Genel Başkanı Erkan Baş gitti. Baş'ın da içerisinde bulunduğu gruba emniyet günleri müdahalede bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:51
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        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
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        Van Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmeden İl Seçim Kurulu, mazbatanın ikinci sırada yer alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.

        Bugün de DEM Parti yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak karara itiraz ettikleri belirtti.

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, dün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde, Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına ilişkin açıklama yaptı
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, dün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde, Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına ilişkin açıklama yaptı

        CHP'nin de bir heyet gönderdiği Van'a bugün de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş gitti. Kentte yapılan protesto gösterilerine katılan Baş'ın da içerisinde bulunduğu gruba emniyet günleri müdahale etti.

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        KENTTE ÇIKAN OLAYLAR BUGÜN DE SÜRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre de Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından dün çıkan olaylar, bugün de sürdü. Cadde ve sokaklara çıkan grupları, polis, basınçlı su ve gaz bombası kullanarak dağıttı.

        DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, dün sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının alındığını açıkladıktan sonra kentte protesto gösterileri yapıldı.

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        DEM Partili Abdullan Zeydan
        DEM Partili Abdullan Zeydan

        Gece de devam eden olaylar bugün de sürdü. "Baskılar bizi yıldıramaz", "Abdullah Zeydan onurumuzdur" sloganları atarak cadde ve sokaklara çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi.

        Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı.

        AK Parti adayı Abdulahat Arvas
        AK Parti adayı Abdulahat Arvas
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        Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, lastik yakıp çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Cadde ve ara sokaklardaki olaylar ise sürüyor.

        İSTANBUL'DA DA PROTESTO GÖSTERİSİ

        Öte yandan bir grup avukat da, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruba polis müdahale etti.

        Adliye içine girmek isteyen avukatlar ile polis arasında arbede sürüyor.

        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz Haberi Görüntüle
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        #son dakika
        #Abdullah Zeydan
        #Abdulahat Arvas
        #Van Büyükşehir Belediyesi
        #van
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