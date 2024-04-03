Van Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmeden İl Seçim Kurulu, mazbatanın ikinci sırada yer alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.

Bugün de DEM Parti yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak karara itiraz ettikleri belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, dün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde, Van İl Seçim Kurulunun DEM Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararına ilişkin açıklama yaptı CHP'nin de bir heyet gönderdiği Van'a bugün de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş gitti. Kentte yapılan protesto gösterilerine katılan Baş'ın da içerisinde bulunduğu gruba emniyet günleri müdahale etti. REKLAM

KENTTE ÇIKAN OLAYLAR BUGÜN DE SÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre de Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından dün çıkan olaylar, bugün de sürdü. Cadde ve sokaklara çıkan grupları, polis, basınçlı su ve gaz bombası kullanarak dağıttı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, dün sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının alındığını açıkladıktan sonra kentte protesto gösterileri yapıldı. REKLAM

DEM Partili Abdullan Zeydan Gece de devam eden olaylar bugün de sürdü. "Baskılar bizi yıldıramaz", "Abdullah Zeydan onurumuzdur" sloganları atarak cadde ve sokaklara çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi.

Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı.

AK Parti adayı Abdulahat Arvas REKLAM Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, lastik yakıp çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Cadde ve ara sokaklardaki olaylar ise sürüyor.

İSTANBUL'DA DA PROTESTO GÖSTERİSİ Öte yandan bir grup avukat da, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruba polis müdahale etti.