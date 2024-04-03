Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
YSK'nın Van Büyükşehir Belediye başkanlığı kararına DEM Parti bugün itirazda bulundu. Seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine mazbatanın ikinci sıradaki AK Partili aday Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına karşı kentte çıkan olaylar bugün de devam etti. CHP'nin bir heyet gönderdiği kentte bugün de TİP Genel Başkanı Erkan Baş gitti. Baş'ın da içerisinde bulunduğu gruba emniyet günleri müdahalede bulundu
Van Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmeden İl Seçim Kurulu, mazbatanın ikinci sırada yer alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.
Bugün de DEM Parti yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak karara itiraz ettikleri belirtti.
CHP'nin de bir heyet gönderdiği Van'a bugün de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş gitti. Kentte yapılan protesto gösterilerine katılan Baş'ın da içerisinde bulunduğu gruba emniyet günleri müdahale etti.
KENTTE ÇIKAN OLAYLAR BUGÜN DE SÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre de Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alınmasının ardından dün çıkan olaylar, bugün de sürdü. Cadde ve sokaklara çıkan grupları, polis, basınçlı su ve gaz bombası kullanarak dağıttı.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, dün sabah saatlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının alındığını açıkladıktan sonra kentte protesto gösterileri yapıldı.
Gece de devam eden olaylar bugün de sürdü. "Baskılar bizi yıldıramaz", "Abdullah Zeydan onurumuzdur" sloganları atarak cadde ve sokaklara çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi.
Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı.
Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, lastik yakıp çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Cadde ve ara sokaklardaki olaylar ise sürüyor.
İSTANBUL'DA DA PROTESTO GÖSTERİSİ
Öte yandan bir grup avukat da, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruba polis müdahale etti.
Adliye içine girmek isteyen avukatlar ile polis arasında arbede sürüyor.