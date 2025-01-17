Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı

Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan Stratejik İş Birliği Anlaşması uyarınca Ukrayna'ya savaşmak üzere Rusya'ya gelen Kuzey Kore askerleri yaklaşık 1 aydır savaş sahasında bulunuyor.

Özellikle Rusya'nın Kursk bölgesinde görev yapan Kuzey Kore askerlerinin sayısının 12 bin civarı olduğu biliniyor.

Rusça bilmediklerinden ötürü savaşta zorluk yaşadıkları iddia edilen Kuzey Kore askerleriyle ilgili Ukrayna askerleri yorumda bulundu.

Welt'in Politico'ya dayandırdığı haberine göre Ukrayna askerlerden Yaroslav Chepurny "Kuzey Kore askerleri; genç, motive, vücut olarak fit, cesur ve silah kullanımında profesyonel." yorumunda bulunarak Kuzey Kore askerleri hakkında bilgi verdi.

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Yaroslav ayrıca "Bir piyadeden ne bekliyorsanız Kuzey Kore askerleri ona sahip" dedi.

Bir diğer Ukraynalı asker Yuriy Bondar ise "Kuzey Kore askerleri hem fizik hem de moral anlamda güçlü durumdaydı. Pes etmiyorlar." diyerek Kuzey Kore askerlerinin fizik gücünü doğruladı.

Bondar diğer yandan sosyal medyada paylaştığı mesajında "Bir komutanımızın dediği gibi Wagner paralı askerleri, Kuzey Koreli askerlerin yanında çocuk gibi kalır. Söylediğine inanıyorum." dedi.

Kuzey Kore askerlerinin savaştaki zayiatına ilişkin net bir bilgi yok. Ancak ölü sayısının 400'ü aştığı iddia edilirken 3 bine yakın Kuzey Kore askeri de yaralandı.