Konutun en değerli olduğu 15 şehir
TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Türkiye'de m2 başına konutun en değerli olduğu iller ortaya çıktı. İşte o iller ve 100 metrekare bir konutun ortalama değeri...
1 - MUĞLA - 6 milyon 560 bin TL
2 - İSTANBUL - 5 milyon 573 bin TL
3 - İZMİR - 4 milyon 61 bin TL
4 - ANTALYA - 4 milyon TL
5 - AYDIN - 3 milyon 625 bin TL
TÜRKİYE ORTALAMASI - 3 milyon 613 bin TL
6 - ÇANAKKALE - 3 milyon 571 bin TL
7 - BALIKESİR - 3 milyon 417 bin TL
8 - EDİRNE - 3 milyon 192 bin TL
9 - BARTIN - 3 milyon 18 bin TL
10 - KIRKLARELİ - 2 milyon 996 bin TL
11 - ANKARA - 2 milyon 977 bin TL
En değerli 15 şehir içerisinde sadece Başkent'in denizi kıyısı bulunmuyor.
12 - TEKİRDAĞ - 2 milyon 926 bin TL
13 - KOCAELİ - 2 milyon 920 bin TL
14 - YALOVA - 2 milyon 889 bin TL