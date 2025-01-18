CIA çalışanı suçunu itiraf etti ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için analist olarak görev yapan Asif William Rahman, İsrail'in İran'a yönelik saldırı planlarını başka kişilerle paylaştığını kabul etti. ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre William Rahman Viyana doğumlu ve 34 yaşında.

Habertürk Giriş: 18.01.2025 - 00:29 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:41 facebook

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