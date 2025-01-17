Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yorumladı: 2025'in en büyük sürprizi oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'un programı %100 Futbol'da önemli yorumlarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

2025 yılının en büyük sürpriz sonucu oldu. İkinci yarının ilk haftası yılın en büyük sürpriziyle başladı. Ben dahil bütün kamuoyu maç başlamadan Galatasaray'a 3 puan yazmıştı. Jose Mourinho'nun da hesapları Galatasaray'ın puan kayıpları üzerineydi ama bu için maç değildi bence. Bu puan kaybı da Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında 4 farklı galibiyet alacağının göstergesi oldu.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): 2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu. pic.twitter.com/jKmuc359wp — HT Spor (@HTSpor) January 17, 2025

Jose Mourinho'nun da hesapları Galatasaray'ın puan kayıpları üzerineydi ama bu için maç değildi bence. Bu puan kaybı da Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında 4 farklı galibiyet alacağının göstergesi oldu. Son iki haftadır on bir puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Son iki haftadır on bir puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak. pic.twitter.com/kT9tDzE0CX — HT Spor (@HTSpor) January 17, 2025

Galatasaray oyuncularında "Ben bu maçı zaten kazanırım" rehavetini gördüm. Bugün baktığımız zaman; Rehavet içinde olan Galatasaray, puan alırsa "Eyvallah" diyecek olan Hatayspor vardı. Galatasaray'ı şampiyon yapan Icardi, Osimhen, Mertens değil Galatasaray'ın topu rakipten bir an önce almasından kaynaklanıyor. Galatasaray veya herhangi bir futbol takımının pozisyona girmesi için topu rakipten alması lazım. Topu alamazsan, hünerli ayaklarınla gol pozisyonuna giremezsin.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galatasaray'ı şampiyon yapan Icardi, Osimhen, Mertens değil Galatasaray'ın topu rakipten bir an önca almasından kaynaklanıyor. pic.twitter.com/bZjkqDusNt — HT Spor (@HTSpor) January 17, 2025

Gabriel Sara'nın yokluğu bütün takımı etkiliyor. Pas bağlantılarının ve savunmayla hücum arasındaki bütün organizasyonların sahibi o. Yunus Akgün'ün iki maçtır süren vasat performansının sebeplerinden biri de Sara. Çünkü forvet oyuncularının iyi orta saha oyuncularına ihtiyacı vardır. Bu işi Berkan, Torreira ve Kerem yapamaz.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Gabriel Sara'nın yokluğu bütün takımı etkiliyor. Pas bağlantılarının ve savunmayla hücum arasındaki bütün organizasyonların sahibi o. Yunus Akgün'ün iki maçtır süren vasat performansının sebeplerinden biri de Sara. pic.twitter.com/DWox8IjRGF — HT Spor (@HTSpor) January 17, 2025

Sallai işini yaptı. Jakobs, hücumda hiç etkili olmadı. Osimhen'in ofsayta düşmesinin sebeplerinden biri arkadaşının zamanında top vermemesi. Çünkü Gabriel Sara yok.