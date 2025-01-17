Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yorumladı: 2025'in en büyük sürprizi oldu - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yorumladı: 2025'in en büyük sürprizi oldu

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Türkiye'nin efsane futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor'un programı %100 Futbol'da önemli yorumlarda bulundu.

        İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

        2025 yılının en büyük sürpriz sonucu oldu. İkinci yarının ilk haftası yılın en büyük sürpriziyle başladı. Ben dahil bütün kamuoyu maç başlamadan Galatasaray'a 3 puan yazmıştı. Jose Mourinho'nun da hesapları Galatasaray'ın puan kayıpları üzerineydi ama bu için maç değildi bence. Bu puan kaybı da Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında 4 farklı galibiyet alacağının göstergesi oldu.

        Jose Mourinho'nun da hesapları Galatasaray'ın puan kayıpları üzerineydi ama bu için maç değildi bence. Bu puan kaybı da Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçında 4 farklı galibiyet alacağının göstergesi oldu. Son iki haftadır on bir puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak.

        Galatasaray oyuncularında "Ben bu maçı zaten kazanırım" rehavetini gördüm. Bugün baktığımız zaman; Rehavet içinde olan Galatasaray, puan alırsa "Eyvallah" diyecek olan Hatayspor vardı. Galatasaray'ı şampiyon yapan Icardi, Osimhen, Mertens değil Galatasaray'ın topu rakipten bir an önce almasından kaynaklanıyor. Galatasaray veya herhangi bir futbol takımının pozisyona girmesi için topu rakipten alması lazım. Topu alamazsan, hünerli ayaklarınla gol pozisyonuna giremezsin.

        Gabriel Sara'nın yokluğu bütün takımı etkiliyor. Pas bağlantılarının ve savunmayla hücum arasındaki bütün organizasyonların sahibi o. Yunus Akgün'ün iki maçtır süren vasat performansının sebeplerinden biri de Sara. Çünkü forvet oyuncularının iyi orta saha oyuncularına ihtiyacı vardır. Bu işi Berkan, Torreira ve Kerem yapamaz.

        Sallai işini yaptı. Jakobs, hücumda hiç etkili olmadı. Osimhen'in ofsayta düşmesinin sebeplerinden biri arkadaşının zamanında top vermemesi. Çünkü Gabriel Sara yok.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerleri Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar