15 tatile giren çocuklar için kültür sanat alanında yapılacak çok sayıda etkinlik var. Sinemadan tiyatroya, atölyelerden kukla oyunlarına kadar çok sayıda etkinliğe gitmek mümkün. Bu hafta sinemalarda çocuklar için Kirpi Sonic 3 ve Aslan Hürkuş 4 vizyona giriyor. Yetişkinler içinse Aydınlık Hayallerimiz, Kutsal Damacana 5 ve yıllar önce yayınlanan Seven (Yedi) tekrar beyaz perdede olacak.

Şehir tiyatrolarının yanı sıra AKM’de de çocuk tiyatro oyunları sahnelenecek. Yetişkinler içinse Kış Yolculuğu, Ölüyor mu ne?, İnsanlar Mekanlar Nesneler ve Küvetteki Gelinler bu haftaki tiyatro önerilerimiz arasında yer alıyor.

24 Ocak’ta Yeni Türkü Zorlu PSM’de bir konser verecek. Feridun Düzağaç da aynı tarihte Dorock XL Kadıköy sahnesinde konser düzenliyor. Sömestr için ülkenin dört bir yanında çocuklara özel etkinlikler ve atölyeler düzenleniyor. Bulunduğunuz yerel belediyelerden kültür merkezlerine kadar pek çok yerle iletişime geçerek çocukların gidebileceği etkinliklerden haberdar olmanız mümkün. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.