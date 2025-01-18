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        Haberler Dünya Son dakika haberi! Gazze'de ateşkesi İsrail Bakanlar Kurulu onayladı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkesi İsrail Bakanlar Kurulu onayladı

        Katar'ın başkenti Doha'da İsrailli ve Hamaslı yetkililerin katılımıyla sağlanan ateşkes mutabakatı, İsrail Bakanlar Kurulundan da onay aldı. İsrail hükûmetinin onayıyla birlikte ateşkes ve esir takası anlaşması tamamlanmış oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 02:15 Güncelleme: 18.01.2025 - 03:17
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        Gazze'de ateşkes onaylandı
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        Katar'ın başkenti Doha'da İsrailli ve Hamaslı yetkililerin katılımıyla sağlanan ateşkes mutabakatı, İsrail Bakanlar Kurulundan da onay aldı. İsrail hükûmetinin onayıyla birlikte ateşkes ve esir takası anlaşması tamamlanmış oldu.

        Associated Press'in haberine göre, İsrail Kabinesi, Gazze'de ateşkes sağlanması ve onlarca rehinenin serbest bırakılmasını öngören ve Hamas ile 15 aydır devam eden savaşı altı hafta süreyle durduran anlaşmayı onayladı.

        Onay, Cumartesi günü saat 01.00'den kısa bir süre sonra Kudüs'te geldi.

        Anlaşma, İsrail ve Hamas'ı, bugüne kadarki en ölümcül ve yıkıcı çatışmalarına son vermeye bir adım daha yaklaştırıyor.

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        Savaş boyunca sağlanan ikinci ateşkes olan ateşkesin Pazar günü başlaması bekleniyor.

        Kabinedeki 24 bakan ateşkes oylamasını onayladı, 8 bakan hayır oyu kullandı.

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        Fotoğraf, Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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