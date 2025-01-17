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        Haberler Dünya İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplandı | Dış Haberler

        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı

        İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkesi onayladı. İsrail kabinesi birazdan Gazze'de ateşkesi görüşecek. Salı akşamı İsrail ile Hamas arasında Katar ve ABD arabuluculuğu ile uzlaşılan ateşkesin yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinin onayı gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:20
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        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
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        İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkesi onayladı. İsrail kabinesi birazdan Gazze'de ateşkesi görüşecek.

        İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ABD ve Katar arabuluculuğu ile gerçekleşen ateşkes anlaşmalarında sona gelinmek üzere.

        Bugün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. İsrail kabinesi Gazze'de ateşkes ve esir takasını onaylamak için toplanacak. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinin onay vermesi gerekiyor.

        HAMAS: İSRAİL'İN ENGELLERİ ARABULUCULARIN ÇABALARIYLA ORTADAN KALKTI

        Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engellerin, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktığını belirtti.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların değerli çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.

        Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri, aşama ve prosedürlerine göre Esirler Bürosu aracılığıyla yayımlanacak." ifadeleri kullanıldı.

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        İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

        Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

        Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini içeriyor.

        İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

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