Deniz Akkaya'ya, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
2018'de eski menajeri Merih Yılmaz'ı 5 kişiyle birlikte darp etmekten yargılanan eski manken Deniz Akkaya, görülen davada; 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Akkaya'ya yurt dışı yasağı getirildi
2018'de eski menajeri Merih Yılmaz’ı yanındaki 5 kişiyle beraber darp ettiği iddia edilen Deniz Akkaya'nın yargılandığı davada karar çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma görüldü.
Merih Yılmaz’ı kendisine borcu olduğu iddiasıyla darp ettirdiği gerekçesiyle yargılanan Deniz Akkaya ile 5 kişi 13 yıl, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Deniz Akkaya ve olayla bağlantılı beş şüpheli 'Konutta Yağma' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan ceza aldı. Aynı zamanda Akkaya ve diğer 5 kişiye yurt dışı yasağı konuldu.
Duruşmaya katılan Merih Yılmaz vekili Av. Merve Akar açıklanan mütalaa hakkında; "Yazılı beyanda bulunmuştuk. mütalaaya katılıyoruz, eylem sanıklar tarafından iştirak halinde işlenmiştir, atılı suçlar oluşmuştur. Sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ediyoruz"dedi.
BERAATİNİ İSTEDİ
Mahkeme, sanık olarak duruşmada bulunan Deniz Akkaya'ya da son sözü soruldu. Akkaya; "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum, savunmalarımı tekrar ediyorum, olay tamamen iftiradır, bu nedenle beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.