Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
Mardin'de yürek yakan olay Derik ilçesinde yaşandı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi yaralandı. Yaralılardan 17 yaşındaki Mehmet Ali Çelik kurtarılamadı. Güvenli güçleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
Mardin'de olay, Derik ilçesi kırsal Atlı Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre kavgada Mehmet Ali Çelik (17), F.Ç. (42) ve S.Ç. (43) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MEHMET ALİ KURTARILAMADI
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali Çelik kurtarılamadı. Çelik'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Mehmet Ali Çelik’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi Abdullah Akın Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Diğer yandan jandarma, olaya karışan şüphelileri arıyor.