Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!

Edirne'de, 29 Ağustos 2024 günü Baturay Kerimler (30), otomobiliyle Atatürk Bulvarı üzerinde aynı yönde bisikletiyle seyir halinde olan Lalapaşa İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Barçın Barı'ya (36), ardından çöp konteynerine çarptı.

DHA'daki habere göre gözaltına alınan sürücü Baturay Kerimler'in 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullandığı için iki kez el konulduğu belirlenen Kerimler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Kazada ağır yaralanan Barı ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 35 gün süren yaşam mücadelesini 3 Ekim'de kaybetti.

Sanık avukatlarından Demirkan Çağlayan ise "Meslektaşlarımız birtakım yorumlarla sanığın kriminal kişiliği olduğundan bahsettiler. Kimse alkol tükettiği için kriminal bir kişiliğe sahip değildir. Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketip, araç kullanır. Ben de kullanıyorum, yakalanıldığı takdirde ceza verilir" dedi.

"KARAR İÇİMİZE SU SERPTİ"

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Barkın Barı'nın eşi Aslı Barı, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Barı, "Verilen karardan mutlu ve huzurluyum. En azından içimize biraz da olsa su serpti. Ben eşimi kaybettim, geri gelmeyecek biliyorum ama bir kısım da olsa adalet yerini buldu. Tüm toplumun biraz olsun içerisinde bir şeyler yeşillendi, umutlandık. Alınan karardan dolayı çok mutluyum" dedi.

Barkın Barı'nın ailesinin avukatlarından Yeşim Toplu da kararın kendilerini umutlandırdığını kaydetti. Toplu, "Bugün özellikle bizim açımızdan da şunu görmek çok güzel bir his; hala adaletin, savunmalarımızın bir karşılığını görebiliyoruz. Bunu görmek ve müvekkilimizle paylaşmak çok güzel. Dilerim diğer davalarda da tatmin edici sonuçlar olur. Olası kast hususu özellikle her trafik kazaları için değil, birçok olayda aynı şekilde mahkemeler tarafından incelenip benzer kararlar verilmesini temenni ediyoruz. Çok umutlandık, bu açıdan çok güzel bir his" diye konuştu.

"OLAY ANINDA EHLİYETİ YOK"

Barı ailesinin avukatı Ece Gün de sanık Kerimler'in daha önce iki kere ehliyetine el konulduğunu belirterek, "Sanık daha önce 2 kere ehliyetine el konulduğu için olay tarihinde de ehliyetsiz bir şekilde aracının başına geçiyor. Olayı da 3 promil alkolle gerçekleştiriyor. Şahsın daha önce ıslah olmaması zaten bu olası kast kararına çok yardımcı oldu gerçekten. Artık caydırıcılığının olması gerekiyor bu eylemlerin. Biz bu kararın emsal bir karar teşkil etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.