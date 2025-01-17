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        Haberler Dünya Netanyahu'dan Biden'a yanıt | Dış Haberler

        Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu aktardı

        ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir mülakatta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı. Biden "Netanyahu dedim, sivilleri gelişigüzel halı bombardımanına tutamazsınız. O da bana "Siz de aynısını İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'de yaptınız." diyerek aralarındaki diyaloğu bire bir olarak aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 18:58 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:08
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        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
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        ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir mülakatta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

        Biden "Hamas'ın yaptığı saldırı sonrasında İsrail'e gittim ve Netanyahu'ya dedim ki Bibi, insanları halı bombardımanına tutamazsınız. O da bana "İyi de siz de İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin'i halı bombardımanına tuttunuz. Nükleer silah kullandınız. Binlerce masum insanı öldürdünüz ki ordunuz savaşı kazanabilsin..." diyerek aralarında geçen diyaloğu aktardı.

        Joe Biden konuşmanın devamında "Ne olursa olsun 1 düşman için onlarca sivili öldüremezsiniz. Ancak Netanyahu bana "Onlar da bizim insanlarımızı öldürdü." diye cevap verdi.

        İsrail Gazze'de 46 binden fazla sivili öldürürken 109 binden fazla kişiyi de yaraladı.

        ABD, İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle Berlin ve Dresden'de yoğun bombardımanlar yapmış ve Dresden'de en az 25 bin kişiyi öldürmüştü.

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