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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 James Bond filmi

        En iyi 5 James Bond filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:14
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        En iyi 5 James Bond filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Casino Royale'dan Altın Parmak'a, Rusya'dan Sevgilerle'den Skyfall'a 'sinema tarihinin en iyi 5 James Bond filmi'ni anlattı...

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        #james bond
        #en iyi James Bond filmleri
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