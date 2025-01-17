Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in yayıncısı HT Spor oldu! Haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi! 2. ve 3. Lig'de bu hafta hangi maçlar canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi

        Spor yayıncılığında yeni bir dönem başlıyor. Nesine 2. Lig 18. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 16. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi. İşte haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan ve yarım sezonu kapsayan anlaşma doğrultusunda HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve ikinci yarıları 18 Ocak'ta başlayacak olan iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da Haberi Görüntüle

        İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçilecek. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak. Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

        REKLAM

        HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

        Nesine 2. Lig 18. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 16. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.

        18 Ocak 2025 Cumartesi

        Nesine 3. Lig 3. Grup

        14.00 52 Orduspor FK - Osmaniyespor Futbol Kulübü (HT Spor TV)

        19 Ocak 2025 Pazar

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        13.30 GMG Kastamonuspor - Fethiyespor (HT Spor Youtube)

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor (HT Spor TV)

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Karşıyaka (HT Spor Youtube)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Muğlaspor Kulübü - Yurt Et Amasyaspor Futbol Kulübü (HT Spor Youtube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Niğde Belediyesi Spor - Mardin 1969 Spor (HT Spor Youtube)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Biden TikTok yasağını uygulamayacak mı?
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?