2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da

HT SPOR, artık Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'i de izleyicileriyle buluşturacak.

Bu anlaşmayla birlikte Nesine 2. Lig ve 3. Lig'den haftada 6 maç HT SPOR ve HT SPOR YouTube kanalından naklen yayınlanacak, gruplardaki nefes kesen şampiyonluk ve play-off heyecanı HT SPOR ekranlarından futbol severlere ulaşacak.

Anadolu’daki takımların yıldız adaylarını vitrine çıkaran bu proje alt liglerin marka değerini arttırarak Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak, Futbolseverler, şehirlerinin takımlarını televizyondan HTSPOR'da canlı izleme imkanına kavuşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile HT Spor arasında imza töreni düzenlendi.

Anlaşmanın detayları, bugün TFF’nin Riva’daki merkezinde düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu.

Törene, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. ile 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Murat Şahin ile HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya katıldı.

⚽️ Nesine 2. Lig ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! 📺 🎙️ HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya: HT Spor, dört ay gibi kısa bir sürede yayıncılığa yeni bir soluk getirdi. Biz de bu maçları HT Spor'da yayınlayarak coşkuya ortak olmak istedik. pic.twitter.com/X797GMh7TM

Törende konuşan HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya, "Değerli TFF yetkilileri, saygı değer konuklar ve basın mensupları… Hepiniz, bizim ve Türk futbolu için son derece önemli anlamlar içeren imza törenine hoş geldiniz. Öncelikle HT Spor hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Ciner Medya Ailesi’nin en genç üyesi olan HT Spor, Medya grubu yönetim kurulu başkanımız sayın Kenan Tekdağ'ın desteğiyle HT SPOR 10 Eylül itibarıyla yayın hayatına başlamıştır. Taksim'deki modern stüdyolarımızda yayınlarını sürdüren HT Spor, tüm yayın platformlarında HD kalitesinde yayın yapmakta ve kesintisiz bir şekilde izleyicilerine ulaşmaktadır. Şu anda İstanbul'da yayın yapan HT Spor Radyo ise kısa sürede tüm Türkiye'de dinleyicilerine ulaşacaktır. 4 ay gibi kısa bir sürede spor medyasına yeni bir soluk getiren HT Spor, çok başarılı işlere imza atmıştır. Özel yayınlar, röportajlar ve yeni bir bakış açısıyla yapılan haberlerle büyük beğeni kazanmıştır. HT Spor kısa sürede sadece haber alanında değil yorumculuk alanında da fark yaratmış; Mustafa Denizli, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Hamit Altıntop gibi Türk futbolunun efsanevi isimleri HT Spor ailesine katılmıştır. HT Spor'un şimdiki hedefi ise başarılı haber yayıncılığının yanına spor yayıncılığını da eklemektir. Yeşil sahalarda yaşanan mücadeleyi şifresiz olarak aktarabilmek, maçları istedikleri yerde rahatça izleyebilen futbolseverlerin heyecanına ortak olabilmek bizim en büyük heyecanımız olacaktır. Nesine 2. Lig ve 3. Lig son yıllarda yükselişe geçen yapısıyla dikkat çekmektedir. Özellikle play-off formatı bu liglerin heyecanını geniş kitlelere taşımıştır. Bu noktada 2. ve 3. ligleri YouTube kanalında yayınlayarak bu liglerin vitrine çıkmasını sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu'na tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizde bu maçları HT Spor'da yayınlayarak bu coşkuya ortak olmak istedik. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Kilis’e, Yozgat’tan, Kahramanmaraş’a Türkiye’deki tüm şehir takımı, ilçe takımı sevdalıları, artık HT Spor ekranlarında takımlarıyla buluşacak. Bize bu projede güvenen herkese teşekkür ediyor, size keyifli seyirler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

⚽️ Nesine 2. Lig ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! 📺



🎙️ TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin: Anlaşmanın hayata geçmesi için çaba gösteren tüm paydaşlar ve HT Spor'a teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/mjl2VqMj1v — HT Spor (@HTSpor) January 16, 2025

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin: Türk futbolunun her kademesinin gelişmesi ve daha geniş kesimlere ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla Nesine 2. ve 3. Lig maçlarının naklen yayınlanması için önemli bir işbirliğine imza attı. Artık Nesine 2. ve 3. Lig'in adresi HT Spor olacak. Anlaşma Türk futbolunun altyapısını oluşturan bu liglere futbolseverlerin daha kolay erişimini sağlayacak. Nesine 2. ve 3. Lig'de mücadele eden takımlar ile oyuncular kendilerini daha geniş kesimlere gösterme fırsatı bulacaklar. Anlaşmanın hayata geçmesi için çaba gösteren tüm paydaşlar ve HT Spor'a teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.

⚽️ Nesine 2. Lig ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! 📺



🎙️ TFF Başkan Vekili Otyakmaz: Bu ligleri izletme cesareti gösterdiği için HT Spor'a teşekkürler. pic.twitter.com/3UWNzr396O — HT Spor (@HTSpor) January 16, 2025

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise, "2. ve 3. Ligler için önemi bir anlaşma. Yayın işi teferruatlı ve meşakkatli bir iş bu cesareti gösterdiği için HT Spor'a teşekkür ediyorum. 6 maçla bşalayan 2. ve 3. Liglerde naklen yayın söz konusu çok güzel bir işbirliği oldu. Bu ligleri de taraftarımıza canlı bir şekilde ulusal kanallardan izleme fırsatı sunuyoruz ki, bunun gerçekten büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bu yayın en azından görünürlük açısında çok önemli. Alt liglerde yitip geçen futbolculuk hayatı olan çok önemli isimler oluyor. En azından onların tespiti, taraftara sunumu ve erişilebilirlik açısından çok önemli oluyor. HT Spor, bu imzayla Türk futboluna da ekonomik bir katkıda bulunuyor." dedi.

⚽️ Nesine 2. Lig ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! 📺



🎙️ Sarıyer FK Başkanı Salih Bayraktar: Bu anlaşmanın Türk futbol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2. Lig ve 3. Lig takımlarını yaşatmamız lazım. pic.twitter.com/SBGh5sqIpw — HT Spor (@HTSpor) January 16, 2025