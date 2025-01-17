Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in hafta açılış maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri: Artık rakiplerimizi daha çok önemseyeceğiz. Bir yerde hata yapacaktık. Burada yaptık. Bu da ders olarak kafamıza geçecek. İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR geldi ama onları da eleştirmemiz lazım. Bu dünyanın her yerinde penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR hakemlerine de yapmamız lazım. Onların da Türk hakemlerden farkı yok.

"TERCİHLERİ DOĞRU YAPAMADIK" Pas yaptığımızda rakibi kolay geçip pozisyona girebilecek gibi başladık. Pasın hızını yavaşlattık, kötü tercihler yaptık, uzun paslar yaptık. Değişikliklerin nedenlerinden biri geriden daha iyi çıkmayı düşündük. Kanatlardan daha iyi hücum etmeye çalıştık. Bunu büyük ölçüde başardık. Kazanmak için çok fazla ve çok net pozisyonlara girdik. 2. yarıda çok gol atabilirdik. Top bir türlü girmedi. 1-1'i erken bulduk ama top bir türlü girmedi. Sona doğru kötü kullandığımız pozisyonlar var, kötü ortalar, kötü paslar... Bu kadar pozisyona girdik ama 5-6 tane daha net pozisyona girebilirdik tercihleri doğru yapabilsek. REKLAM

"ÖNDE OLAN BİZİZ!" Oyuncularım mücadelesinden memnunum, ikinci yarı. İlk yarıyı saymıyorum, yavaştık ve maçın önemini anlayamadık. Duran toptan kötü bir gol yedik. Rakibimize öne geçme, dirençli olma şansı verdik. İkinci yarı rahat kazanabilirdik. Pozisyonları atamadık. İyi niyet de vardı. Herkes birbirine pas vermeye çalıştı. Karşı karşıya kalınca bile pas verdik. Bitiriciliğimiz iyi olsa kazanabilirdik. Böyle maçlar, böyle hatalar olacak. 17 tane deplasman kazandık. Bu sefer kazanamadık. Geçen sene de burada kazanamadık. Bu sefer de berabere kaldık. Üzülüyoruz, canımız sıkılıyor. Önde olan biziz. Kendimize güveneceğiz. Daha çok konsantre olacağız. Rakipleri daha çok önemseyeceğiz. 1. dakikayı 90. dakika gibi oynayacağız. Kulübeden gelenler de daha iyisini yapmaya çalışacaklar. Bu da bugün maçın sonlarında daha net pozisyonlara girebilirdik.

"GOLÜ ERKEN BULDUK, OYUNU ÇEVİREMEDİK" İkinci santrforu oyuna aldık. Oyun giderken, haydi Barış'ı çıkaralım mı, Barış yoruldu ama 2 pozisyona girdi. Yoruldu gözüküyor ama yorulmadı gibi gidiyor. Yoruldu mu yorulmadı mı maç içinde anlayamıyoruz. Gol şansını oyun içinde tutmaya çalışıyorsunuz. Batshuayi hamlesi yapmaya çalıştık. Batshuayi girince hep gol verdi pozisyon verdi. Ondan da daha iyi bir katkı bekleyebilirdik. İkinci yarıyı daha iyi oynadık ama erken gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik.

"YABANCI VAR'IN TÜRK HAKEMLERDEN FARKI YOK" İlk yarı net penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR hakemleri geldi, eleştirilmeyecek değil. Gereken eleştirileri, Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek onları da eleştirmeliyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR'lara yapmalıyız. Türk hakemlerinden hiçbir farkları yok. Eleştiriden onlar da nasibini alacak. Eli topa götürme, dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır.