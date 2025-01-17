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        Haberler Gündem Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:57
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        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
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        İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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        YENİ BAŞKANI BELEDİYE MECLİSİ SEÇECEK

        Beşiktaş Belediye Meclisi'nde 31 üyenin tamamı CHP'li. Akpolat'la ilgili soruşturma 'Terörle iltisak'lı olmadığı için, yeni başkan belediye meclisi üyelerinden seçilecek.

        Ayrıntılar gelecek...

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