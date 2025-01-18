2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dışında yurt genelinde bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık, bu iki bölgemiz dışında diğer bölgelerimizde normallerin 2-5 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ UYARISI
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
2 BÖLGE DIŞINDA SICAKLIK YÜKSELİYOR
Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 10, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 15, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 11, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 11, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 10, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 9, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 8, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 14, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 15, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 18, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 6, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 8, Parçalı bulutlu
ZONGULDAK: 9, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ARTVİN: 4, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS: -4, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 6, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 1, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 13, Az bulutlu
SİİRT: 10, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 13, Az bulutlu