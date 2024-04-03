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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe maçları: Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor

        Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe, bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:32
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.

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        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King forma giyemeyecek. Ayrıca hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

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        SINIRDA 9 İSİM

        Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

        4

        MUHTEMEL 11

        Livakovic

        5

        Mert

        6

        Becao

        7

        Djiku

        8

        Ferdi

        9

        İsmail

        10

        Krunic (Fred)

        11

        İrfan Can

        12

        Szymanski

        13

        Tadic

        14

        Dzeko

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