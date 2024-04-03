Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe, bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 ile geçmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 79 puanla 2. sırada girdi.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King forma giyemeyecek. Ayrıca hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.
SINIRDA 9 İSİM
Fenerbahçe'de 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde; Jayden Oosterwolde, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
MUHTEMEL 11
Livakovic
Mert
Becao
Djiku
Ferdi
İsmail
Krunic (Fred)
İrfan Can
Szymanski