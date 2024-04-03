Geleneksel bir baharat olan kekiğin sağlık üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. İşte, kekiğin daha önce hiç duymadığınız faydaları!