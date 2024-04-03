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        Haberler Yaşam Sivilcenin formülü mutfaktaki kekikteymiş! Kekiğin daha önce hiç duymadığınız faydaları: Vücudu koruyor, sivilceleri yok ediyor!

        Kekiğin daha önce hiç duymadığınız faydaları: Vücudu koruyor, sivilceleri yok ediyor!

        Kokusu ve lezzetiyle mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan kekik bildiğinizden çok daha farklı faydalara sahip! Bağışıklıktan sivilcelere kekiğin faydalarını sizler için derledik. İşte, kekiğin hiç bilinmeyen 7 faydası!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:36
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        Geleneksel bir baharat olan kekiğin sağlık üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. İşte, kekiğin daha önce hiç duymadığınız faydaları!

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        1. SİVİLCELERE İYİ GELİR

        Akne problemleri yaşıyorsanız kekik sivilcelerinize iyi gelebilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sebeple sivilcenin neden olduğu mikrop tabakası için fayda sağlayabilir.

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        2. VİRÜSLERE KARŞI DİRENÇ SAĞLAR

        Kekik, magnezyum, kalsiyum, potasyum, manganez, çinko, demir gibi zengin mineral yapısına sahiptir. Kekik bitkisi içeriğinde bulundurduğu timol adlı yağ sayesinde vücut için antiseptik özellik taşır. Grip, herpes, hepatit, zona gibi birçok virüse karşı etkili olduğu olan kekik çayı vücudun virüslerle mücadelesinde bağışıklığı destekleyici özellikleriyle ön plana çıkar.

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        3. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

        Bağışıklığınızı güçlendirmek için kutu kutu vitamin ve mineral kullanımına son vereceğiniz müjde: Kekik. Bu bitki bağışıklık sistemini güçlendirmek için oldukça etkilidir.

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        4. ADET AĞRILARI İÇİN ETKİLİDİR

        Adet dönemlerini sancılı bir şekilde geçiren kadınlar için kekik çayı yardımcı olabilir. Spazm çözücü ve ağrı kesici özelliği olduğu bilinen kekik çayı ile regl ağrıları azaltılabilir.

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        5. İLTİHAPLARA İYİ GELİR

        Kekikteki ana yağlardan biri olan timol, vücuttaki iltihaplanmadan sorumlu bir enzimlerle savaşır. Kekikteki diğer bir yağ olan karvakrol, vücudunuzda iltihabın artmasının önüne geçer.

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        6. SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİYE SAHİP

        Geniş bir yelpaze sunan kekik çayının faydaları arasında sinirleri yatıştırıcı özelliği de sayılabilir. İçeriğinde yer alan karvakrol ile sinir sisteminde sakinleştirici bir role sahiptir.

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        7. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

        Kekik bitkisinin yapraklarından hazırlanan kekik çayı özellikle ağır yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık sorununu engeller. Şişkinliği giderici etkisiyle midede rahatlama sağlar.

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