Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. Park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda, 43 yaşındaki Arif Koçer'in boğazı kesilerek öldürülmüş halde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Koçer'in 2 akrabasını gözaltına aldı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyü Çiftlikler yolunda dün sabah saatlerinde bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz olan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki Arif Koçer'in (43) hayatını kaybettiği belirlendi.
BOYUNDA DELİCİ ALET İZLERİ SAPTANDI
Koçer'in boğazının kesildiği ve boynunda delici alet yaraları olduğu tespit edildi. Arif Koçer'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
İKİ AKRABASI GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Koçer'in 2 akrabasını gözaltına aldı.