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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!

        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!

        Diyarbakır'da, 1 Nisan'da mahkeme çıkışı takip ettiği, 34 yaşındaki Sevda Meşe ve yanında bulunan 50 yaşındaki Mehmet Sadıç'ı tabanca ile ateş ederek öldüren, 35 yaşındaki Adem Meşe saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. Adem Meşe'nin, Sevda Meşe ile anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:06
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        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
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        Diyarbakır'da olay, 1 Nisan’da öğle saatlerinde, Kaynartepe Mahallesi 212’inci Sokak’ta 2 katlı evin girişinde meydana geldi.

        EŞİ İLE EŞİNİN ARKADAŞINI TAKİP ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Adem Meşe (35), aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından Sevda Meşe (34) ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç’ı (50) takip etti.

        İKİSİNİN DE BAŞLARINA ATEŞ ETTİ

        Adem Meşe, 212’nci sokakta bulunan eve girmek üzere olan Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti.

        HAYATLARINI KAYBETTİLER

        Meşe ve Sadıç yere yığılırken, Adem Meşe olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

        Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Meşe ve Sadıç’ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adem Meşe’nin yakalanması için çalışma başattı. Yapılan araştırmada Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç’ın yaklaşık 1 hafta önce 212’inci Sokak’taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Adem Meşe’nin kent merkezindeki bir evde saklandığı belirlendi. Meşe, adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        KARARDAN 1 SAAT SONRA TETİĞE BASMIŞ

        Meşe’nin 1 Nisan’daki mahkemede Sevda Meşe’den anlaşmalı olarak boşandığı ve cinayetleri de 1 saat sonra işlediği ortaya çıktı. Adem Meşe’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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