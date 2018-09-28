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Ney dinletisi doğum sancısını azaltıyor

Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Şeyma Çatalgöl, "Ney Sesinin Doğum Eylem Sürecine Etkileri" konulu tez çalışmasıyla, doğum öncesi ney dinleyen kadınların doğum sürelerinin kısaldığı, kaygı ve ağrı algılarının azaldığını belirledi

28.09.2018 - 14:06 | Güncelleme: AA

Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Şeyma Çatalgöl, "Ney Sesinin Doğum Eylem Sürecine Etkileri" konulu tez çalışmasıyla, doğum öncesi ney dinleyen kadınların doğum sürelerinin kısaldığı, kaygı ve ağrı algılarının azaldığını belirledi.

AA'nın haberine göre; Çatalgöl, küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duyduğunu, lise yıllarında ney üflemeye başladığını söyledi. Ebelik eğitiminin ardından hastanede çalıştığını hatırlatan Çatalgöl, kadınların doğum sırasında çok fazla korktuklarına şahit olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine doğum ağrılarının azaltılmasına kafa yormaya başladığını dile getiren Çatalgöl, ney sesinin ortamdaki gerginliği azaltabileceğini düşünerek Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde "Ney Sesinin Doğum Eylem Sürecine Etkileri" konulu tez çalışması yaptığını hatırlattı.

DOĞUMHANEDE 40 GEBEYE NEY DİNLETTİ

Tez çalışması öncesi Devlet Sanatçısı Türk Sanat Musikisi Bestekarı Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret ettiğini belirten Şeyma Çatalgöl, şöyle konuştu: "Alaeddin Yavaşca hocam, segah makamının dinlendirici olduğunu, doğum eyleminde kadını sakinleştirebileceğini ve rahatlatıcı etkisini olabileceği önerisinde bulundu.

Ardından doğumhanede gönüllü 40 gebeye 20'şer dakikalık üç seans halinde canlı ney taksimi yaptım. Kadınlardan ney dinletisi öncesi ve sonrası ağrı düzeyleriyle ilgili 1'den 10'a puanlama yapmalarını istedim. Aynı çalışmayı ney dinlemeyen 40 gebe kadına da yaptık."

Kadınların doğum sürelerini tek tek tespit ettiklerini vurgulayan Çatalgöl, tüm bunlara ilişkin de istatistiksel analiz yaptıklarını dile getirdi.

Araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaştığını ifade eden Çatalgöl, "Ney sesi dinleyen kadınların doğumlarının, diğerlerine göre 15 ile 30 dakika arasında kısaldığını belirledik. Ney sesi dinleyen gebe kadınların ağrı algılarının azaldığını, hatta 40 gebeden 35'inin dinleti sırasında uykuya daldığını gördük. Yine ney sesi dinleyen kadınların kaygılarının ve ağrı algı düzeylerinin azaldığını tespit ettik. Ney sesi 'doğum öncesi kadınlarda stresi ve kaygıyı azaltıyor, doğumu kısaltıyor ve doğum algı ağrılarını azaltıyor' diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Müzik terapisinin geçmişte de uygulandığını belirten Şeyma Çatalgöl, canlı olarak dinletilen ney sesinin doğum üzerine etkilerinin tez çalışmasıyla ortaya konulduğunu savundu.

Ney sesiyle gebelerin doğumlarının daha rahat geçmesinin sağlanabileceğini söyleyen Çatalgöl, "Doktora çalışmamda da gebeliğin 36. haftasından itibaren doğum sonrası 4. aya kadar olan dönemde müziğin etkilerini inceliyorum" dedi.

"Doğum öncesi dinlemek isterim"Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulunda gebelik eğitimi alan 8 aylık hamile Kübra Özmen (22) ise Şeyma Çatalgöl'ün ney dinletisinden çok etkilendiğini ve rahatlama hissettiğini söyledi.

İlk doğumunun çok stresli olduğunu söyleyen Özmen, "İkinci hamileliğim de zor geçti, ilk kez canlı ney dinledim. Çok sakinleştirici bir sesti. Doğum öncesi dinlemek isterim" ifadelerini kullandı.

İkinci çocuğuna hamile olan İfaket Hanım Oğuzhan (25) ise doğumun anneler için çok stresli olduğunu ifade ederek, ney sesinin dinlendirici olduğunu dile getirdi.

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