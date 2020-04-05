Türkiye'de koronavirüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi. Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020

Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, toplam vefat sayısı 574, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe hasta sayısı 935, toplam iyileşen hasta sayısı 1042 oldu.

BAKAN KOCA: TEST SAYISINI 20 BİNİ AŞTIK

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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