AA

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı da vaka sayısı da artmaya devam ediyor. Dün sabah 63 bin 831 olan can kaybı son 24 saatte, 5 bin 647 artarak 69 bin 478'e yükseldi.

BİR GÜNDE 72 BİN KİŞİ ENFEKTE OLDU

AA'da yer alan habere göre Benzer yükseliş vaka sayısında da yaşandı. Son 24 saatte enfekte sayısı, 72 bin kişi artarak, 1 milyon 202 binden, 1 milyon 274 bine ulaştı. ABD'de vaka artışında kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşandı. İşte dünyayı vuran salgında ülke ülke yaşananlar ve kahreden bilanço...

İTALYA'DA CAN KAYBI 15 BİN 887'YE ÇIKTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 91 bin 246’ya ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 128 bin 948’e yükseldiği aktarıldı.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 12 BİN 641 OLDU

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, düne göre 674 artışla toplam ölü sayısı 12 bin 641'e çıktı. Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi.

ABD'DE ENFEKTE SAYISI 312 BİNE ULAŞTI

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 9 bin 618'e yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 712 artışla 312 bin 249'a ulaştı.

FRANSA'DA AĞIR BİLANÇO: 8 BİN 78 ÖLÜM

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 78'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1873 artışla 70 bin 478'e ulaşırken, bakımevlerinde 22 bin 361 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısı 92 bin 839 oldu.

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 100 BİNE DAYANDI

Almanya'da, eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 603 artarak 98 bin 765'e, ölenlerin sayısı ise 224 artarak 1584'e çıktı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 4 BİN 934'E ÇIKTI

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 621 kişi artarak 4 bin 934 oldu. İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806 oldu. Ülkede son 24 saatte ise 12 bin 524 test yapıldı.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 45 OLDU

Can kayıpları ve vaka sayılarını gizlediği iddiasıyla eleştirilere maruz kalan Rusya'da ise koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45´e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise 4 bin 989 olarak açıklandı.

İRAN'DA CAN KAYBI 3 BİN 603'E ÇIKTI

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya yükseldi. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

AVUSTRALYA'DA ÖLÜ SAYISI 37 OLDU

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle salgın yüzünden ülkedeki ölü sayısı 37’ye yükseldi. Ülkede, 290 bin kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19’a yakalananların sayısı 5 bin 666’ya çıkarken, 701 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İSRAİL'DE VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 8 bin 18'e ulaşırken, can kaybı 49'a çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

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