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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Uçan Hollandalı' AKM'ye geliyor

        'Uçan Hollandalı' AKM'ye geliyor

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, Richard Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen ve efsanevi bir hikâyeyi anlatan 'Uçan Hollandalı' Operası 22-25 Mart ve 5 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverler ile buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:44
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        'Uçan Hollandalı' AKM'ye geliyor
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Richard Wagner’in dünyaca ünlü Uçan Hollandalı Operası'nı (Der fliegende Holländer) sanatseverlerle buluşturuyor. Wagner’in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen ve efsanevi bir hikâyeyi anlatan Uçan Hollandalı’nın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki temsilinde bu kez, dünyanın en prestijli opera sahnelerinde, başarılı performansları ile büyük yankı uyandıran Letonyalı bas-bariton Egils Silins, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sahnesi’nde olacak. Sebastian Welker’in görkemli rejisi ve Der Holländer karakterinin en iyi yorumcularından biri olduğunu kanıtlayan Egils Silins’in Der Holländer rolündeki performansı, sanatseverleri derin bir duygusal yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor.

        Egils Silins
        Egils Silins

        Özellikle Wagner repertuvarında derinleşen Silins, Der fliegende Holländer’deki performansıyla “sözcüklere yalnızca anlam yüklemekle kalmayıp, onları Wagnervari müzikal ve dramatik bir simyanın içinde notalarla uyumlu hale getiren” nadir sanatçılardan biri olarak tanımlanıyor. Karakterin psikolojik derinliğini ve vokal gücünü ustalıkla birleştirerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

        Dünyada ilk kez 1843 tarihinde Dresden’deki Königliches Hoftheater’da sahnelenen ve efsanelere inanmayanları bile büyülemekten asla vazgeçmeyen bir hikâyeye dayanan dramada; dünya dışı, doğaüstü bir varlık olan Hollandalı'nın sadık bir kadının aşkı aracılığıyla kefareti aradığı, akıl dışı bir yolculuk anlatılıyor. Uçan Hollandalı (Der Holländer), denizlerde sonsuza kadar tüm mürettabatı ile lanete uğramış hayalet gemisiyle dolaşmaya mahkûm edilmiş, gerçek aşkı arayan bir kaptandır. Yedi yılda bir karaya çıkmasına izin verilen denizciyi ancak bir kadının aşkı kurtaracaktır. Onunla evlenip sonra da ona ihanet eden her kadın onun lanetine uğramıştır. Bu sefer, yedi yılı dolduğunda bir Norveç köyünün hemen dışında bir karaya ayak basar. Burada Daland adında bir adamla tanışır ve ona bir gecelik konaklama karşılığında altın ve mücevher verdikten sonra Daland'ın bir kızı olduğunu öğrenir. Senta adındaki bu kız, onu içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaracak “mükemmel aşk” olabilecek midir?

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği eserin dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Yakup Çartık, koreografisi Emre Karaca imzalı. İDOB Korosunu ise Volkan Akkoç yönetiyor.

        “Uçan Hollandalı” (Der fliegende Holländer) Operası-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 22, 25 Mart ve 5 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek.

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        #Uçan Hollandalı
        #AKM
        #Atatürk Kültür Merkezi
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