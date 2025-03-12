12 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...
* "Suriye'de mezhep temelli bir fitne ateşi yakılmak isteniyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM heyeti ile 'görüşme' açıklaması: "Randevu istenirse veririm"
* ABD: SDG ile Suriye hükümeti arasındaki anlaşma memnuniyet verici
* Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması: Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz
* MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, bugün saat 21.00'de HT Spor'da soruları yanıtlayacak
* Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
* Otobüs biletlerinde yüzde 40 'Aile Yılı' indirimi