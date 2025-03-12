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        Anasayfa Video 12 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        12 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mart 2025 - 16:28 Güncelleme: 12 Mart 2025 - 16:45

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

        * "Suriye'de mezhep temelli bir fitne ateşi yakılmak isteniyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEM heyeti ile 'görüşme' açıklaması: "Randevu istenirse veririm"

        * ABD: SDG ile Suriye hükümeti arasındaki anlaşma memnuniyet verici

        * Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması: Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz

        * MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, bugün saat 21.00'de HT Spor'da soruları yanıtlayacak

        * Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

        * Otobüs biletlerinde yüzde 40 'Aile Yılı' indirimi

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