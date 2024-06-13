13 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Haziran 2024'ün öne çıkan başlıkları...* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir* CHP lideri Özgür Özel: Kimse bize ittifak önermesin* MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan "Özür Özel'e haddini bildiren cevap" başlıklı açıklama* Konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu* TCMB toplam rezervlerinde rekor: 146.2 milyar dolara çıktı* Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da: Sizi cazibe merkezi Türkiye'ye davet ediyoruz* G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı; aile fotoğrafına ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 20 dakika gecikti* İstanbul'da LGS'ye giren öğrenci bir sorunun cevabının değiştirilmesi talebiyle dava açtı* Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, son yolculuğuna uğurlandı* 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarın başlıyor* KPSS önlisans başvuruları bugün başladı