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        Anasayfa Video 13 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan başlıkları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2024 - 17:34 Güncelleme: 13 Haziran 2024 - 17:45

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor.  İşte 13 Haziran 2024'ün öne çıkan başlıkları...* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir* CHP lideri Özgür Özel: Kimse bize ittifak önermesin* MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan "Özür Özel'e haddini bildiren cevap" başlıklı açıklama* Konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu* TCMB toplam rezervlerinde rekor: 146.2 milyar dolara çıktı* Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da: Sizi cazibe merkezi Türkiye'ye davet ediyoruz* G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı; aile fotoğrafına ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 20 dakika gecikti* İstanbul'da LGS'ye giren öğrenci bir sorunun cevabının değiştirilmesi talebiyle dava açtı* Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, son yolculuğuna uğurlandı* 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarın başlıyor* KPSS önlisans başvuruları bugün başladı

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