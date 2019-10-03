

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun kostüm ve sahne tasarımı yaptığını biliyor muydunuz?

Ben bilmiyordum.

İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso-Gösteri Sanatları sergisine gidince öğrendim.

Picasso’nun bugüne kadar hiç görmediğim eserleri, tasarımları, eskizleri, heykelleri, sahne dekorları ve özel hayatından fotoğraflarının yer aldığı sergide bambaşka bir Picasso ile karşılaştım.

Her 40 dakikada bir, 60’ar kişilik grupların içeri alındığı ve dünyadaki uygulamasının aksine Türkiye’de ücretsiz olan sergiyi iki haftada 20 bin kişi ziyaret etmiş.

Akdeniz’e komşu 10 ülkeyi gezen Picasso-Méditerranée projesi kapsamında Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserleri Türkiye’de 5 Ocak 2020’ye kadar sadece İzmir Arkas Sanat Merkezi’nde sergilenmeye devam edecek. Yolunuz İzmir’e düşerse bu sergiyi sakın kaçırmayın.



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Alem arabesk dinlesin



90’ları yayıp da o dönemin fırlama çocuğu Ufuk Yıldırım’ın neşeli, eğlenceli şarkılarını bilmeyen yoktur. Albümü milyonlar satan Bol Vitamin, Ercan Saatçi ile kurduğu UF-ER grubu sonra da yaptığı solo albümüyle bir dönemimizin simgesi Ufuk Yıldırım.

Besteci ve söz yazarı kimliğiyle öne çıkmayı tercih etmedi ancak bugün hala severek dinlediğimizi pek çok şarkının söz yazarı, bestecisi.

Beş yıl önce İzmir’e yerleşen ve İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Kültür Bakanlığında Devlet Sanatçısı olarak görev yapan Yıldırım 13 yıl aradan sonra ‘Yaşasın Arabesk’ adlı solo albüm çıkardı.

Feci ters köşe bir albüm.

Burak Kut’tan Kayahan’a kadar 90’lı yılların en sevilen pop şarkıları bu albümde Yıldırım’ın yorumuyla sağlam arabesk olmuş.

Albüm çıkalı bir hafta oldu. Baktım ki gece gündüz dinliyorum, Yıldırım’ı arayıp tebrik ettim.

Aramışken birkaç soru da sordum tabii ki.

BÜTÜN POP’LAR ASLINDA ARABESK

-Neden bu kadar yıl ara verdin müziğe?

Müziğe ara vermedim ama albüm de yapmadım. Bir durdum, neler yapılıyor görmek istedim. Gördüklerim beni dehşete düşürdü. Yapılan hiçbir şarkı 90’ların tadında, kalitesinde, ruhunda değil. Pek çoğu 90’ların kötü ama çok kötü taklitleri…

-O yüzden mi 90’lardan seçtin şarkılarını?

Benim o yıllardan bugüne dinlemekten hala çok keyif aldığım 12 şarkıyı seçtim albüm için. Bir de şunu göstermek istedim, ‘Bebeğim’den ‘Devlerin Aşkı’na, ‘Tükeneceğiz’den ‘Gönül Sayfam’a kadar pop diye dinlediğimiz, hoplayıp zıpladığımız şarkıların altından davulları, gitarları çek, hepsinin melodik yapısı arabesk. Bu albüm de bunun ispatı. Biz arabesk seviyoruz. O yüzden albümün adı da ‘Yaşasın Arabesk’.

- 90’larda iddialı konuşmak ve hatta polemik yaratmak çok modaydı. Bugün sorsam sana bu albüm için ne söylersin?

Alem arabesk dinlesin.