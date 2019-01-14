Ege Penceresi Osman Gençer

Özkardeş: "İzmir Turizmi için İTO'da 9 proje hazırladık"
14.01.2019 - 01:58 | Güncelleme:
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Özkardeş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oğuz Özkardeş ile Habertürk.com için geniş bir sohbet yaptık. Özkardeş, özellikle ülkenin, Ege bölgesinin ve İzmir’in turizm potansiyeline değindi, cazibeyi arttıracak çekim alanlarının yaratılması gerektiğini söyledi.
Oğuz Özkardeş turizmde tecrübeli bir kimliktir. TÜSİAD’da ve İzmir Ticaret Odası’nda (İTO) konuyla ilgili yoğun çalışmalar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Özellikle İzmir ve çevresi için projeler üretmeye çabalıyor. Mesela, İzmir’in geleceğini turizm ile birlikte eğitim ve sağlık sektörünün şekillendireceğini önemle vurguluyor. Özkardeş için bir diğer önemli konu da, İzmir’e yurtdışı için daha fazla doğrudan uçak seferleri konması. Bu hamleyi, kentin ve bölgenin kalkınması adına çok ciddi şekilde ele almak gerektiğini söylüyor, İTO olarak konuyla özel ilgilendiklerini de belirtiyor.
İzmir Ticaret Odası’nın yeni dönemde turizme odaklandığını ifade eden Oğuz Özkardeş’e ne gibi hazırlıklar içinde olduklarını sordum, o da anlattı:
“Ciddi çalışmalarımız var. En başta diyaloğa önem vereceğiz. İzmir’deki turizm ile ilgili diğer kuruluşların da fikirlerini ve katkılarını alarak, Turizm Platformu kurmayı hedefliyoruz. Başkanımız Mahmut Özgener ve yönetim kurulumuz bölge turizminin gelişimine yönelik her türlü proje ve çalışmalara çok önem veriyor. İzmir’e güneş deniz haricinde de kimlik kazandıracak çekim alanlarının kazandırılması gerekiyor. Var olanların işletmesinin de dünya standartlarına taşınması lazım.”
Özkardeş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oğuz Özkardeş
TERMAL TURİZM MERKEZİ
Özkardeş’e göre, bir yandan turizmin nasıl olacağı planlanırken, öbür yandan da mikro çalışmalar yapılması lazım. Örneğin; mevcut müzelerin yenilenmesi, yeni müzelerin açılması, festival etkinlerinin yaygınlaştırılması ve pazarlanması gibi faaliyetlere girilmesi gerekir. Bu organizasyonların birbirlerini büyüteceklerine inanıyor.
Tabii bir de, kentin termal turizmdeki rolü sorgulanıyor. Özkardeş ve İTO yönetimi, İzmir’in termal turizmindeki değerlerini ön plana çıkarmak niyetinde. Termal yatırımlarda kümelenmeyi sağlamak istiyorlar. İnciraltı’nı termal merkezi yapabilmek için projeler geliştiriyorlar. Bunun için de İnciraltı arazisinin bir an önce termal turizme yönelik planlanmasını talep ediyorlar.
Turizmin geliştirilmesinin çok yönlü çalışmalar gerektirdiğini söyleyen Oğuz Özkardeş, İzmir Ticaret Odası ile birlikte şu 9 proje üzerinde ciddiyetle yoğunlaşıyor:
1- Öncelikle turizmle ilgili farklı çalışmalar yapan kurumlar buluşturulmalı ve koordinasyonları sağlanmalı. İzmir Ticaret Odası’nın gücü ile bu kuruluşların projeleri ve görüşleri koordine edilecek.
2- İTO, kruvaziyer turizm konusunda yıllarca çaba harcadı. Ayakbastı paralarını ödedi. 600 geminin geldiği günler oldu. Ancak bugün hiç gemi gelmiyor. Canlandırma için uluslararası acentelerle görüşülecek.
3- Gemiler geldiğinde turistin kentte daha uzun kalması ve harcama yapması sağlanacak, cazip alanlar oluşturulacak.
4-Şehre gelenin güzel bir hikâye yaşaması ve öyle dönmesi sağlanacak.
5- Kongre, sağlık, sahil ve fuar turizmi geliştirilecek,
6- Son dönemde kongrelerin revaçta olduğu saptanmış durumda. Fuarlar da artık bu kongre merkezlerinin içinde yapılıyor. İzmir’in de buna dönmesi için uğraşılacak.
7- Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği ve Türkiye Otelciler Federasyonu ile birlikte çalışmalar yapılacak.
8-İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İzmir turizmine çok önemli katkısı olacak. Ancak Adnan Menderes Havalimanı’nın yurtdışı uçuşlar açısından mümkünse aktarma merkezi (HUB) olarak yoğunlaşması gerekiyor. Bu konuda Bakanlık’la görüşmeler daha da yoğunlaştırılacak.
9- Bütün dünyada uygulanan şehrin turistik cazibe merkezlerini tanıtan kartlar hazırlanacak. Turist; havalimanı veya otele geldiğinde bu kartları panolardan alabilecek.
Oğuz Özkardeş’in ve yönetiminde olduğu İzmir Ticaret Odası’nın turizmin gelişmesine yönelik görüşleri böyle. Ancak, bu dönemde sevindikleri bir konu daha var. O da, Turizm Bakanı’nın sektörün içinden gelmesi ve büyük bir tecrübeye sahip olması. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a çok güveniyorlar ve onun yönetiminde turizmin eksiklerini kapatıp, yeni bir yapıyla büyük bir atılım gerçekleştireceğine inanıyorlar.
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