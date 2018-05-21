Diyarbakır’da doğan ve ismi Kürtçe ‘yeşeren yaprak’ anlamına gelen Pelda’nın hayali öğretmen olmaktı. Ama 2011 yılında, 12 yaşında ortaokul 2’ye giderken dayısının oğlu Hüseyin O. (26) tarafından okul yolunda kaçırılıp alıkonuldu. Ailesinin ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. 1 yıl sonra ortaya çıktığında ise hamileydi. Bunun üzerine anne-babası şikâyetlerinden vazgeçti ve aile baskısı üzerine Osmaniye’ye yerleşti. Bu arada farklı suçlardan aranan Hüseyin O. cezaevine girince Pelda K. aynı zamanda dayısı olan kayınpederinin yanına yerleşti.
EVE DÖNDÜKLERİNDE PELDA ÖLMÜŞTÜ
Bir erkek çocuk dünyaya getiren Pelda, Hüseyin O. cezaevinden çıktıktan bir süre sonra ikinci çocuğuna hamile kaldı. Biri 7 aylık, diğeri 4 yaşında 2 çocuğu olan 18 yaşındaki Pelda, iddiaya göre Hüseyin O.’ya tanımadığı bir erkeğin kendisini telefonla rahatsız ettiğini söyledi. 23 Temmuz 2017’de Hüseyin O., sim kartın sahibi olan ağabeyi Şahin O. ile görüşmelerin dökümünü almak için GSM bayisine gitti. Döndüklerinde ise kapı açılmadı ve girdikleri evde Pelda iddiaya göre kalbinden vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Otopside Pelda’nın bacağında da kurşun bulundu.
‘SOL TARAFINDA TABANCA VARDI’
Ağabeyi ile gözaltına alınan Hüseyin O., ifadesinde, “Evden ayrılmadan imam nikâhlı eşime ‘Telefon dökümlerini çıkarmaya gideceğim. Sen aramadıysan sorun yok, sen de aramışsan babanın evine gönderirim, çocukları göremezsin’ dedim. İçeri girdiğimizde bayıldığını düşündüm. Kalbinin üzerinde bir delik fark ettim. Etrafıma baktığımda Pelda’nın sol tarafında bir tabanca vardı. Eşimin kendisine zarar verecek bir yapısı yoktu” dedi.
Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Tanık bir komşu ise “Hüseyin ve akrabası içeri girdikten 1-2 dakika sonra tek el silah sesi duydum. Kapı açıktı, eve girdiğimde Pelda yerde yatıyordu. Eşi ve beyaz gömlekli biri içerideydi. Odada siyah bir tabanca gördüm. Ancak Pelda’nın vurulma anını görmedim. Komşuma giderek, ‘Adam eşini öldürdü’ dedim” diye ifade verdi. Tanık olarak dinlenen 112 Acil Servis personeli de “Müdahale ederken, Hüseyin O. ‘Alın bu silahı yok edin’ diyerek yanındaki beyaz gömlekliye (Şahin O.) verdi” diye konuştu.
‘SİLAHIM YOK’ DEDİ 2 TABANCA BULUNDU
Bu ifade üzerine Şahin O.’nun evinde yapılan aramada 2 tabanca bulundu. Hüseyin O. savcılıkta, evde kendisine ait silah olmadığını ve Pelda’nın sol tarafında bulunan tabancanın kime ait olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Şahin O. ise “Hüseyin, eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Benim adıma kayıtlı olan yengemin kullandığı sim kartı bana verip telefoncudan mesaj ve konuşma dökümünü almamı istedi. Geri döndüğümüzde yengem kapıyı açmadı. Camdan perdeyi aralayıp içeri baktığımızda Pelda yerde yatıyordu. Pencereden girip kapıyı açtım. Hüseyin odaya girer girmez yerde yatan Pelda’ya tekme attı. Pelda’nın kalp hizasından kan akıyordu. Hüseyin’in yerden aldığı silahı mutfağa fırlattığını gördüm. Ambulans geldi, Pelda’yı hastaneye götürdüler” ifadesini kullandı. 2 kardeş, ifadelerinin ardından tutuklandı.
‘Kasten adam öldürmek’ten müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Hüseyin O., ilk duruşmada, “Eşimi yerde yatar vaziyette gördüğümde üzerimdeki kurusıkı tabancayı çıkararak intihar etmek istedim. Çocuklarım aklıma geldi. Silahı indirirken yere doğru ateş aldı. Bu sırada yerde yatan Pelda’nın bacağına isabet etmiş olabilir” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.