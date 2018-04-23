Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60’ının devletle ihtilaflı olduğunu belirtti. Özhaseki, cüzi bir bedel karşılığı imar barışı getireceklerini, elde edilecek gelirin ise kentsel dönüşümde kullanılacağını açıkladı. Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Özhaseki, tek maddelik düzenlemenin 1 hafta içinde Meclis’e geleceğini belirterek, “Vatandaş kendi rızasıyla imara ve iskana aykırılığı bildirdikten sonra cüzi bir ücret karşılığı kayıt altına alınacak, artık devletle vatandaşın kavgası bitecek” dedi. Elde edilecek kaynağın kentsel dönüşüm için oluşturulan özel bütçeye aktarılacağını kaydeden Özhaseki, bu kaynakla belediyelere yüzde 0 faizli 3 yıl sonra geri ödemeli kredi verileceğini belirtti. Söz konusu krediden yararlanmak için “yerlilik koşulu” arayacaklarını dile getiren Özhaseki, “Gidip de Çin’den lamba, kapı kolu getireceğim diyene kredi vermeyeceğim. Bina bazlı değil de alan bazlı dönüşüm yapan belediyelere kredi vereceğiz. Vatandaşla müteahhitleri yüz göz etmeyeceğiz. Bunlar yasada yazmayacak ama inisiyatif alıp uygulayacağız” diye konuştu.
‘10 METRE TAŞTI DİYE YIKMAK OLMAZ’
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Bakan Özhaseki, neden böyle bir düzenlemeye gittiklerini şöyle anlattı: “Türkiye’de yaklaşık 25-26 milyon civarında bağımsız birimin yüzde 60’ının devletle ihtilaflı olduğu bir ortamdayız. İmara aykırılıklar var, işgaller var. Devletle ihtilaflı çözüm bekleyen yerler var. Mahkemelerde sürünen yerler var. Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi, devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmek lazım. Eğer şu an mevzuat uygulansın diyorsanız, kanun 'hem yıkılsın hem para cezası verilsin' diyor. Hangi belediye yapıyor peki? AK Partili belediye mi, CHP’li belediye mi? Hiçbirisi yapamıyor. İzmir’in yüzde 62’si kaçak yarın ceza yazsınlar da göreyim. İstanbul Sarıyer’in yüzde 80’i, Üsküdar’ın yüzde 75-80’i kaçak. AK Partili belediye vatandaşa ceza yazsın da göreyim. Ceza kesmiyorlar ama yıkmıyorlar da. Adamın bahçesi 10 metre taştı diye yıkmak doğru mu o da tartışılır.”
‘Otopark yönetmeliğine itiraz geldi, çözüyoruz’
Bakan Mehmet Özhaseki, haziran ayında yürürlüğe girecek otopark yönetmeliğine bazı itirazlar geldiğini, bu itirazların makul olanları doğrultusunda değişikliğe gideceklerini kaydederek şunları söyledi: “Makul olan sorunların hepsini tespit ettik, yeni çözümler bulduk. Ufak tefek ilaveler olacak ama ana düşüncemizde hiçbir değişiklik yok. ‘Küçük parsellerde, özellikle çarşı içi parsellerde, otopark işini çözemeyiz’ dediler. Yakın yerde ortak olarak bir parselde çözmeleri, komşu parselle çözmeleri, belediyelerle anlaşıp protokol yapıp tapuya şerh koymaları gibi çözüm yolları geliştirdik.”
SEÇİM TAKVİMİ ENGELİ
Kentsel dönüşüme yönelik 40-45 maddelik değişikliği, daha önce torba yasa ile getirmeyi planladıklarını kaydeden Özhaseki, seçim takvimini işaret ederek “İmarla ilgili konuların hepsi tartışmalı, Meclis’e getirsek tartışması 15-20 gün sürecek. En azından depreme hazırlık anlamında 1 maddeyi getirip geçirmek için çalışacağım” dedi.
‘ISRARIMIZ DEPREM RİSKİNDEN’
Depreme hazırlıkla ilgili düzenlemede deprem riski sebebiyle ısrarcı olduklarını kaydeden Özhaseki, “Kopkoyu bir Kuzey Anadolu Fay Hattı var. Jeoloji profesörlerinden biri hariç, hepsi 2030’a kadar ‘yüzde 100 patlar’ diyor. İstanbul’daki 800 bin riskli binanın yarısı yıkılsa ne bağımsızlık kalır ne başka bir şey” diye konuştu.
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