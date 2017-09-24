2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın zafer sarhoşluğundan daha çıkamadan, U23 Kadın Voleybol Milli Takımı’ndan Zehra Güneş, Ayça Aykaç ve turnuvada En İyi Orta Oyuncu ödülünü alan Beyza Arıcı ile buluştuk. Ellerinde şampiyonluk kupasıyla gelen üçlünün mutlulukları gözlerinden okunuyordu... HT Pazar'dan Serdar Yazıcı'nın haberi...

Finali ev sahibiyle oynamak nasıldı? O anı anlatın biraz...

Beyza Arıcı: Evimizde oynamak güzel ama Slovenya seyircisinin marşları bizi de motive etti.

Ayça Aykaç: Oyuncu kalitemiz daha iyi olduğundan şampiyon oluruz düşüncesiyle gitmiştik zaten. Ankara’da oynasam daha çok baskı hissederdim. Çünkü her turnuvada ev sahibi takımdan başarı beklenir.

Sizi o gün orada destekleyen çok az insan vardı. Voleybolun kaderinde mi var bu?

Zehra Güneş: Bizi karşılamaya gelenler sadece Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri ve ailelerimizdi.

Beyza: Bir spor kanalını izliyordum, Slovenya’nın hakkında bir sürü haber vardı ama biz neredeyse yoktuk. A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında bile çok haber yapılmıyor.

Ayça: İnsanları biz maça davet ettik. Resmen rica ettik

Uluslararası Voleybol Federasyonu bu turnuvada yeni kurallar denedi. Bu yeni kurallara göre oynamak zor oldu mu?

Beyza: Evet çok zordu. Örneğin 10’uncu sayıdayken gerideyseniz peş peşe 2-3 sayı geliyor ve seti kaybedebiliyorsunuz.

Sizi bunca zorluğa karşın motive eden neydi?

Ayça: Dominik 3-2 öndeyken maçı biz kazandık. Ertesi gün yenileceğimizi kimse düşünmedi.

Zehra.: Evet, final maçını kazanacağımızı biliyorduk.

Şimdi hedefleriniz neler?

Beyza: A Milli Takım’la daha büyük başarılara imza atmak. Olimpiyatlarda derece elde etmek.

Ayça: Yine dünya şampiyonu olmak istiyorum, mükemmel bir his. Olimpiyata gidip derece almak isterim. Zehra: 2020 Olimpiyatları’nda oynayıp omzumdaki Türk bayrağını gururla taşımak.

‘Zamanımın çoğunu yolda geçiriyorum’

Bir gününüz nasıl geçiyor, tatili nasıl değerlendiriyorsunuz?

Beyza: Sezon içinde kendimize çok fazla vakit ayıramıyoruz, sosyal hayatımız yok. Genelde günde çift antrenman oluyor. Ama maçtan sonraki günlerde ailelerimizle, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz.

Ayça: Evim uzak olduğu için zamanı- mın çoğunu yolda geçiriyorum. Antrenman saat 9’daysa en az 7’de çıkıyorum evden. Eve geldiğimde bir şeyler yiyip uyuyorum. Uyuma vaktim çok kısa oluyor, uyumazsam akşam antrenmanında ölü gibi oluyorum. Cuma günleri eve giderken sandviç alıp yiyorum, çünkü eve gider gitmez hemen uyuyorum. Çift antrenmanın olduğu günlerde sosyal hayatınızın olma olasılığı yok.

Zehra: Ayça evin nerede?

Ayça: Kartal’da...

Zehra: Eskiden benim de zamanım yollarda geçiyordu. Antrenman olmadığı günde arkadaşlarımla buluşmak için o kadar yolu çekmek işkence geldiğinden dinlenmeyi tercih ediyordum. En fazla 5 gün tatil yapıyoruz.

Ataman Güneyligil koçluğundaki U23 Kadın Voleybol Milli Takımı’nın oyuncuları şöyle:

Çağla Akın, Ezgil Dilik, Nursevi Aydınlar, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Zehra Güneş, Ayça Aykaç ve Bihter Dumanlıoğlu.

Turnuvanın en iyilerinin seçildiği Rüya Takım’da, En Değerli Oyuncu ve En İyi Köşe Smaçör ödüllerini Hande Baladın alırken, En İyi Orta Oyuncu Ödülü Beyza Arıcı’nın oldu. .