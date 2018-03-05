Hava durumu için Meteoroloji'den tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu raporunda yağışların yurdu terk etmeyeceği görünüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahmin raporu...
HAVA DURUMU RAPORU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Düzce, Karabük, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın da genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
5 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, öğle saatlerinde güneybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile gece saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Eskişehir çevreleri ile zamanla gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Iğdır, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu
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