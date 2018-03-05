Hava durumu için Meteoroloji'den tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan günlük ve 5 günlük hava durumu raporunda yağışların yurdu terk etmeyeceği görünüyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahmin raporu...

HAVA DURUMU RAPORU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Mersin, Nevşehir, Kırşehir, Zonguldak, Düzce, Karabük, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın da genellikle güney, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK TAHMİN RAPORU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, öğle saatlerinde güneybatısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

YALOVA °C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

AYDIN °C , 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C , 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C , 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile gece saatlerinde Adana ve Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C , 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C , 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Eskişehir çevreleri ile zamanla gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KAYSERİ °C , 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C , 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KARABÜK °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C , 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

ÇORUM °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C , 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C , 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Iğdır, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor

ELAZIĞ °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C , 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IĞDIR °C , 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

MALATYA °C , 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C , 19°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C , 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C , 16°C

Çok bulutlu

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