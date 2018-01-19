New Mexico Eyalet Polisi, kazada Zimbabve'de muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketinin (MDC-T) önde gelen isimlerinden ve eşinin yanı sıra pilot Jamie Coleman Dodd, yardımcı pilot Paul Cobb ve iş adamı Charles Ryland Burnett'in öldüğünü açıkladı.

Yardımcı pilotun kızı Andra Cobb'un, kazadan yaralı kurtulduğu kaydedildi.

MDC-T Sözcüsü Obert Gutu, Bennett'in ölümünü "büyük ve trajedik bir kayıp" olarak değerlendirdi. Gutu, "Roy, Zimbabve'deki demokratik değişimin yiğit ve adanmış bir savaşçısıydı." dedi.

Bennet ve beraberindekilerin tatil için New Mexico'da oldukları bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zimbabve'de eski Devlet Başkanı Robert Mugabe yönetimini eleştiren söylemleriyle bilinen Bennett, Güney Afrika'da yaşıyordu.

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