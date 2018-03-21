Galatasaray Spor Kulübü'nde Mayıs ayında yapılacak olan seçime Ali Fatinoğlu da başkan adayı olarak katılıyor. DHA'ya konuşan Ali Fatinoğlu, Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Bu gelişme üzerine taraftarlar da Ali Fatinoğlu hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı. Peki Ali Fatinoğlu kimdir?

ALİ FATİNOĞLU KİMDİR?

Ali Fatinoğlu, 11 Eylül 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ataköy Muhittin Üstündağ İlkokulu'nda başlayan Ali Fatinoğlu, ortaokulu Ataköy Muhittin Üstündağ Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde yapan Fatinoğlu, üniversite eğitimini de Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olarak bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını yapan Ali Fatinoğlu, Fatinoğlu Holding'in ortağıdır. Fatinoğlu Holding ortağı olan Ali Fatinoğlu, 78 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. Banyo grubu bünyesinde akrilik banyo küveti ve duş teknesi, duşakabin, gömme rezervuar, rezervuar iç takımı ve çöp öğütme makinası gibi ürünler üzerinden sektörde yer almaktadır.

Daha önce CHP Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. Ataköy'de büyüyen Ali Fatinoğlu Galatasaray Kulübü Genel Kurul Üyesi'dir. Ali Fatinoğlu'nun babası Abidin Nesimi Fatinoğlu'dur.

Yazar, düşünür olan Abidin Nesimi aslen Bingöl Kiğı İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. 4 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etmiştir. Ali Fatinoğlu baba tarafından aslen Bingöl'lüdür.

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