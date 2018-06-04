Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Koç, 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçildi. Ülker Stadı'nda yapılan tarihi kongrede kullanılan oyların 20 bin 736'sı geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirildi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın çevresinde Ali Koç'un başkan seçilmesini kutladı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce sarı-lacivertli taraftar, stadın dışında Ali Koç lehine tezahüratlar yaptı. Ali Koç'un seçimi kazanmasıyla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, meşaleler yaktı. Ali Koç'un başkanlığı sosyal medyada da büyün yankı uyandırdı. Sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konu olan Ali Koç'un çocukluk fotoğrafları da gündeme oturdu. Ali Koç'un çocukken elinde Fenerbahçe renklerindeki futbol topuyla çekilmiş fotoğrafı, binlerce kez paylaşıldı.
Ali Koç, o fotoğrafın hikayesini, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunumuyla yayınlanan Akılda Kalan programında ilk kez anlatmış ve itirafta bulunmuştu. Ali Koç'un sözleri şöyleydi:
"Ben burada bir itirafta bulunmak istiyorum. Büyük kulüpteyiz, konuşma yapıyoruz, ihtiyaç molası yapmam gerekti, koşarak gittim. Bin kişi var. Tam dönerken yaşlı bir hanımefendi, sanırım Okşan hanımdı galiba, yolumu kesti. Bana bir zarf verdi, bir an evvel sahneye dönmek istiyordum. Okumamı istedi, açtım, yazılar o kadar küçüktü ki, 'Okuyamıyorum' dedim. Tekrar zarfın içine koydum. Tam sahneye çıkacakken, 'Seninle ilgili kısmı oku' dedi. Sahnede çıkardım ve hayatımda ilk defa o kısmı okudum. "Bu resmi çok iyi hatırlıyorum ancak röportajı bilmiyorum. Emin beyin, Fenerbahçeliliğim üzerinde emeği büyüktür. Okudum, hanımefendi bunu bunca yıl nasıl saklamış, neden bana o gün verdi... 'Önceden aday olacağına inanmadım, tam emin olunca vermek istedim' dedi. Ertesi gün işe geldim, arşivleme sistemim zayıftır. Kat görevlisi resmi çıkardı verdi. İki tane top var. Utandığım bir itiraf bu. O toplardan bir tanesi, Santos'un Türkiye'ye gelip maç yaptıktan sonra imzalayıp bıraktığı top... O topu da Emin bey bana hediye etmişti. Ben o topa gözüm gibi bakarken abim Mustafa o topu alıp mahallede maça gitti. Sonra o top yok oldu! Hala utancını taşıyorum. O topun bugün başka yerde olması gerekirdi. Pele'nin bile imzası vardı. Çok kötü bir tecrübe. Yıllardır bunu soracaklar ne cevap vereceğim diye korkardım. Emin bey de hayatta değil, abim de hayatta değil. Bunu söyleme ihtiyacı duydum ve üzerimden attım. Öbür top da sanırım Bayern Münih'in imzaladığı bir toptu."
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