Bir ihbar üzerine otopark içerisinde polis, FDP'li politikacı Cornelia Jehle'nin aracında, iki erkek, bir de kadın cesedi buldu.
Yapılan inceleme sonucunda, aracın içerisindeki cesetlerin Cornelia Jehle, 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P. ve eşi Markus Jehle'ye (56) ait olduğu tespit edildi. Polis kaynakları ilk bulguların, Markus Jehle'nin, karısı Cornelia Jehle ve 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P'yi öldürüp intihar ettiği yönünde olduğunu belirti.
EŞİNE, YAKLAŞMA YASAĞI KONMUŞ
Markus Jehle ve eşi Cornelia Jehle arasında daha önce de şiddetli geçimsizlik yaşandığını ve eşine şiddet uygulayan kocanın psikolojisinin bozuk olduğu için bir süre klinikte tutulduğu bilgisini belirtilirken, Markus Jehle'nin, karısına yaklaşma yasağının da olduğu ortaya çıktı. Boşanma davası açan çiftin iki çocuğu bulunuyor. FDP İlçe Başkanı Armin Mathias Koch, Cornelia Jehle'nin öldürülmesi ile ilgili, "Hepimiz hala şok içerisindeyiz, o bizim değerli bir üyemizdi" dedi.
Öte yandan polis, cinayetin işlendiği araçta iki adet bıçak ve iki adet silah bulduğunu belirtti.
- Alman Hür Demokrat Parti
- FDP
- Cornelia Jehle
- cinayet
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.