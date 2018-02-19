Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınan kararla, Çankaya'nın Ayrancı semtinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin önünden geçen caddenin ismi değiştirilmişti.

NEVZAT TANDOĞAN İNDİ, ZEYTİN DALI TAKILDI

Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Numerataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "Nevzat Tandoğan" isim tabelası indirilerek yerine "Zeytin Dalı" yazılı tabela yerleştirildi.

— Doç. Dr. Mustafa Tuna (@mustafatuna0606) February 19, 2018

MUSTAFA TUNA DUYURMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, alınacak olan kararı " ABD Büyükelçiliği önündeki Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adının “Zeytin Dalı” olarak değiştirilmesine ilişkin önerimiz isimlendirme komisyonumuza gönderildi. İsim değişikliği önergemiz Çarşamba günkü belediye meclis toplantısında oylanarak karara bağlanacaktır." ifadeleri ile duyurmuştu.

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