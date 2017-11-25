Ankara'da da siluet tartışması yaratacak görüntü

İnşa edilen dev gökdelenlerle İstanbul’un siluetinin değişmesi sık sık gündeme gelirken, Ankara’nın siluetinin de yeni binalarla değiştiği ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre; yüksek binaların özellikle Çukurambar, Söğütözü bölgesinde yükselmesiyle birlikte, Başkent’in siluetinde gözle görülür bir değişiklik oldu. Ankara’nın merkezi olarak kabul edilen Ulus’tan bakıldığında, Anıtkabir’in gökdelenlerin arasında kaldığı görülüyor.

Başkent’in merkezinde yeşil kalmış ender alanlardan biri olan Anıtkabir yerleşkesi, arkasında çok katlı gökdelenlerle HABERTÜRK’ün objektifine yansıdı. Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı, Anıtkabir’in yakın çevresini oluşturan Anıttepe, Yücepe, Tandoğan, Beşevler ve Bahçelievler’deki yapıların, anıtın yüksekliğini aşamayacağını öngörüyor. Yüksek yapıların yer aldığı bölge ise bu yasağın dışında kalıyor.

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