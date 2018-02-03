Paraguay'da düzenlenecek bir turnuvaya katılmak için yola olan Colo-Colo futbol okulunun futbolcularını taşıyan otobüs sabah saatlerinde kaza yaptı.

Arjantin'in batısında bulunan Mendoza bölgesinde meydana gelen kazada 3 genç oyuncu hayatını kaybetti çok sayıda oyuncu da yaralandı. Colo-Colo, kazayı doğrularken, kazada hayatını kaybeden genç oyuncuların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

32 lig şampiyonluğu bulunan Colo Colo, Şili'nin en başarılı takımı olarak biliniyor.

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