Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (24 Nisan 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK ?

Haftaya Ay, Koç burcundayken, girişimlerimize yoğunlaşarak başlıyoruz. Bu hafta başı Merkür ile Satürn’ün olumlu açısıyla birçok düşüncemizi, fikrimizi, konuşmalarımızı sağlam ve uygun bir zemine oturtabilecek ortamlar karşımıza gelebilir. Verdiğimiz sözleri tutmak önemli olacak. Kalıcı işler altında olacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başında duygusal olarak hissettikleriniz, yaptıklarınızı belirleyebilir. Her şeye el atmak isteyebilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş eğitim ve iş sorumluluklarını severek yerine getireceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde daha hızlı ve organize hareket edebilirsiniz. Arka planda yürüttüğünüz görüşmelerinizde kalıcı sonuçlar almanız olası. Tamamlamanız gereken işlerin peşine düşün. Yoksa sonra başınız ağrıyabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacağınız kararlarda, sosyal çevrenizden daha önceden tanıdığınız kişiler size iletişim kapıları açabilir. Hem özel hayatınızda hem de ortaklaşa yapılacak işlerinizde görüşmelerinizin ve fikirlerinizin karşılığını alabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda hızlı vereceğiniz kararlarla bugün etkin bir şekilde haftaya başlıyorsunuz. Daha önceden konuştuğunuz bir işin sorumluluğunu alarak yolunuzda ilerlemek önemli olacak. Kariyerinizde kalıcı adımlar atılabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak yerlerden, kurumlardan, yabancı ortaklı işlerden elde edeceğiniz sonuçlar hayat girişimlerinizde sizi destekliyor. Daha önceden gündeme gelmiş bir iş konuşması sorumluluklarınızı artırabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa parasal işlerinizde düşündüğünüz, tamamlanması gereken işler devrede olabilir. Bu hafta başı maneviyatınız size güç katabilir. Aile hayatınızda yapılacak işleriniz ve konuşmalarınız için uygun şartlar oluşabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya özel ilişkilerinizdeki duygusal iniş çıkışlarla başlayabilirsiniz. Özel hayatınızda verdiğiniz sözleri yerine getirebilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde çabuk ve hızlısınız. İletişimsel işlerinizin sorumluluklarını yerine getirmeye hazırsınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız işlerden olumlu sonuçlar almanız sizi yeni projeler için daha fazla kamçılayabilir. Daha önceden konuşulmuş fırsatların sizi gaza getirmesi de muhtemel. Önemli parasal konuşmalar söz konusu olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda veya çocuğunuzla ilişkinizde abartıdan uzak durmanız gerekebilir. Daha önceden konuşulmuş kreatif, sanatsal işlerinizde, aşk hayatınızda sorumluluklarınızın size katacağı değeri göreceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konularda veya ev, emlak konularında bazı konuşmaları- nızda kalıcı adımlar atmak isteyecek ve hayatın sizi bu konuda desteklediğini göreceksiniz. Haftanız yuvanızın konularına odaklanarak başlıyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta hızlı başlayacak. Birçok yere koşturmalarınız olabilir. Doğru satış ve iletişimle organizasyona yönelik işlerinizde istediğiniz sonuçları alacaksınız. Daha önceden konuşulmuş anlaşmalar içine girebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda ve parasal konularda daha önceden yapmanız gerekenler bu hafta devrede olabilir. Kariyer sorumluluklarınız için girişeceğiniz bazı işlerinizde kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.

HT MAGAZİN / HANDE KAZANOVA