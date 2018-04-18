Avrupa İran'a yeni yaptırımların eşiğinde

Avrupa Birliği ülkeleri yönetimleri İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından teşvik edilen ve Trump'ı, nükleer anlaşmadan çekilmekten vazgeçirmenin bir yolu olarak görülen yeni yaptırımları destekleyecek. Avrupalı diplomatlar, Avrupa ülkeleri yönetimlerinin, İran'ın Suriye'deki rolü konusunda daha fazla tepki gösterme baskısı ile karşı karşıya olduklarını açıklıyor.

Reuters'in haberine göre, İngiltere, Paris ve Berlin'in, Trump tarafından belirtilen 12 Mayıs tarihinden önce, 15 üst düzey İranlı askeri ve siyasiye dair yaptırım getiren taslağı hızlıca geçirmek istemesine, diğer Avrupa ülkeleri mesafeliydi.

7 Nisan'da Suriye'de gerçekleşen kimyasal saldırı olayının ardından İran'ın Suriye desteği yeniden gündeme geldi. Bu olayın ardından, Trump'un 'bugüne kadar yapılmış en kötü anlaşma olarak nitelediği nükleer anlaşma' nitelemesine muhalefet eden Avrupa ülkeleri de, Fransa , İngiltere ve Almanya çizgisine gelmiş görünüyor.

Avusturya, İspanya ve İsveç gibi ülkelerin, bu konuda, Washington, Luksemburg ve Brüksel'de geçen hafta gerçekleştirilen görüşmelerin ardından; Fransa, İngiltere ve Almanya'ya katılmaya karar verdiği belirtiliyor.

Mevcut seyahat yasağı ve mal varlıklarının doldurulması gibi uygulamaların yanısıra yeni siyasi ve ekonomik yaptırımlar planlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman Şansölyesi Merkel'in önümüzdeki hafta Washington'a Trumpla görüşmek üzere düzenleyeceği ziyarette konu başlılarından birinin de bu olması bekleniyor.

Trump'ın, yaptırımlar artmasına rağmen, nükleer anlaşmadan cayabileceği ve bunun da İran'ın balistik silahlanma konusunda verdiği sözü tutmamasına gerekçe olabileceğinden endişe ediliyor.

Ocak ayında İran ile 6 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzalayan İtalaya ise çekimser.

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